「懷孕＋生孩」竟比照AA制！她細算秒拒　老公卻爆氣反嗆

原PO指出，夫妻倆沒有蜜月、沒有婚宴喜餅，僅只有簡單登記儀式，至於頭期款、房貸方面，則是由兩人共同分擔，但最近和老公談起生小孩一事，成了吵架引爆點，傾向不生的原PO表示，「婚前沒特別談到過，算是個疏失」，畢竟自己從請假產檢、產後零收入、坐月子跟後續小孩的開銷等，到底兩人該怎麼平分？
原PO點出關鍵是，孩子一定會跟爸爸姓，「還要承擔懷孕生子的風險，照這樣看的話我根本吃虧，所以才傾向不生，也可以說是根本不想生」，沒想到的是老公卻嗆聲，「沒辦法，因為只有女生能生孩子，妳怎麼可以這麼自私」。
原PO強調，「老公跟我凡事計較的時候，怎麼都沒想到他後續會需要利用我來幫他生小孩？如果他願意多付出一點，不要這麼計較，現在的我肯定願意付出我的子宮，畢竟互相嘛」，如今兩人誰也不讓誰，原PO還說「既然當初要這樣計較，那我也奉陪計較到底」。
許多網友也紛紛回應，「太扯了吧，該放生囉」、「趁現在還沒懷孕，可以離婚」、「可以放生嗎？這麼自私的男人」、「談不攏建議就離婚」、「我傾向收養耶，妳不用負擔懷孕後的麻煩」、「還是收養省一堆麻煩」、「這男人也太愛計較」、「這是AA到極致」、「這樣也可以說妳自私，我真的嚇到欸」。（編輯：許智超）