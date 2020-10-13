「懷孕＋生孩」竟比照AA制！她細算秒拒　老公卻爆氣反嗆

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「懷孕＋生孩」竟比照AA制！她細算秒拒　老公卻爆氣反嗆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-13 21:53:20

▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友與老公實施AA制，卻因為生小孩吵架。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
「AA制」這個議題最近不斷出現，尤其是現代人在感情上強調平等，因此很多情侶、夫妻會實施AA制，但也讓不少人爭論不已。近日，就有網友分享，婚前知道老公愛計較，因此說好任何支出都是AA制，沒想到生小孩才是最大的問題，貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，老公個性固執又愛計較，任何事只要沒有利益或收穫，他絕對不會去做，因此打從兩人交往時，雙方就達成共識「凡事都AA制，不只金錢上的，還包含做家事等等」，好處是兩人反而不會有情緒勒索之類的問題產生。
▲老公的個性很愛計較，因此兩人決定任何事都是AA制。（示意圖／翻攝自pexels
▲老公的個性很愛計較，因此兩人決定任何事都是AA制。（示意圖／翻攝自pexels ）
原PO指出，夫妻倆沒有蜜月、沒有婚宴喜餅，僅只有簡單登記儀式，至於頭期款、房貸方面，則是由兩人共同分擔，但最近和老公談起生小孩一事，成了吵架引爆點，傾向不生的原PO表示，「婚前沒特別談到過，算是個疏失」，畢竟自己從請假產檢、產後零收入、坐月子跟後續小孩的開銷等，到底兩人該怎麼平分？

原PO點出關鍵是，孩子一定會跟爸爸姓，「還要承擔懷孕生子的風險，照這樣看的話我根本吃虧，所以才傾向不生，也可以說是根本不想生」，沒想到的是老公卻嗆聲，「沒辦法，因為只有女生能生孩子，妳怎麼可以這麼自私」。

▲面對傾向不生的原PO，老公卻反嗆「怎麼可以這麼自私」。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲面對傾向不生的原PO，老公卻反嗆「怎麼可以這麼自私」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO強調，「老公跟我凡事計較的時候，怎麼都沒想到他後續會需要利用我來幫他生小孩？如果他願意多付出一點，不要這麼計較，現在的我肯定願意付出我的子宮，畢竟互相嘛」，如今兩人誰也不讓誰，原PO還說「既然當初要這樣計較，那我也奉陪計較到底」。
許多網友也紛紛回應，「太扯了吧，該放生囉」、「趁現在還沒懷孕，可以離婚」、「可以放生嗎？這麼自私的男人」、「談不攏建議就離婚」、「我傾向收養耶，妳不用負擔懷孕後的麻煩」、「還是收養省一堆麻煩」、「這男人也太愛計較」、「這是AA到極致」、「這樣也可以說妳自私，我真的嚇到欸」。（編輯：許智超）
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