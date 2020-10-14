立院5委員會聯席審查美豬　國民黨團：先開公聽會再來審

國民黨團、民眾黨團皆主張，針對美豬進口，在衛環委員會已經開過公聽會，唯獨經濟委員會還沒開，應該先開過公聽會、再來審查。但在黨團幹部間還在爭辯的同時，會議主席、經濟委員會召委賴瑞隆便宣布開會，要農委會主委陳吉仲上台報告，引起國民黨團總召林為洲不滿，認為已經登記程序發言，按議事流程，應該先處理完立委的程序發言，林為洲直接衝上官員備詢台，阻止陳吉仲報告。
在程序發言的過程中，民眾黨團總召賴香伶指出，針對瘦肉精美豬進口，人民希望肉品能標示是否含瘦肉精，但經濟部長王美花卻說行政程序上不可行，她怒嗆「這是什麼樣傲慢的行政官員？我們拿到國貿局的回函，他們又說用括號來標示是可行的，他們會去諮詢相關部會，請王部長把握時間來委員會報告你昨天是不是失言。」
民進黨立委邱議瑩則上台緩頰道，在前瞻基礎建設預算時，也是經過朝野協商後，先讓前瞻預算審查過關，後續再來召開公聽會，她提議等到程序發言結束後，讓各黨黨團幹部去協商，接著再把行政命令審查完。
國民黨主席、立委江啟臣則拒絕這個訴求，江認為在瘦肉精美豬進口議題上，蔡政府屢屢違背程序正義、法案正義，一項政策上路原本要有60天的預告期，了解社會大眾的想法，被農委會、衛福部縮短到只有7天，也沒有交代縮短預告期的原因，江啟臣主張「先公聽、再審查，而且公聽會不應該只在立法院召開，全台灣台澎金馬的民眾都會受影響，過去民進黨怎麼要求執政者？它會要求全台灣都要開公聽會啊！國民黨團主張沒有公聽就沒有審查。」