立院5委員會聯席審查美豬　國民黨團：先開公聽會再來審

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立院5委員會聯席審查美豬　國民黨團：先開公聽會再來審

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-10-14 09:40:18

立法院聯席委員會
▲立法院今日召開聯席委員會，審查含瘦肉精美豬進口，會議才剛開始，朝野間就因為議事程序起爭議，國民黨團更湧上備詢台，阻止農委會主委陳吉仲報告。　（圖／翻攝國會直播）
立法院今（14）日經濟、社福及衛環、外交及國防、教育及文化、財政等5個委員會聯席審查包含含瘦肉精美豬、30個月齡以上美牛進口的行政命令，一次開兩間會議室，同步審查。上午國民黨團表示，希望能先召開公聽會、再來審查行政命令，但民進黨團認為早在兩周前，就決議要在這禮拜審查行政命令，拒絕國民黨團的要求。
一早立法院群賢樓顯得十分熱鬧，9樓的大禮堂有經濟委員會聯席審查、8樓則有社福衛環委員會，同樣審查美豬美牛進口等9項行政命令。國民黨團、民進黨團都下達甲級動員（所有委員都要出席），在9點開會時間開始前，就能看到各黨黨團幹部在兩個樓層間來回穿梭、盯場。
國民黨團、民眾黨團皆主張，針對美豬進口，在衛環委員會已經開過公聽會，唯獨經濟委員會還沒開，應該先開過公聽會、再來審查。但在黨團幹部間還在爭辯的同時，會議主席、經濟委員會召委賴瑞隆便宣布開會，要農委會主委陳吉仲上台報告，引起國民黨團總召林為洲不滿，認為已經登記程序發言，按議事流程，應該先處理完立委的程序發言，林為洲直接衝上官員備詢台，阻止陳吉仲報告。

在程序發言的過程中，民眾黨團總召賴香伶指出，針對瘦肉精美豬進口，人民希望肉品能標示是否含瘦肉精，但經濟部長王美花卻說行政程序上不可行，她怒嗆「這是什麼樣傲慢的行政官員？我們拿到國貿局的回函，他們又說用括號來標示是可行的，他們會去諮詢相關部會，請王部長把握時間來委員會報告你昨天是不是失言。」

民進黨立委邱議瑩則上台緩頰道，在前瞻基礎建設預算時，也是經過朝野協商後，先讓前瞻預算審查過關，後續再來召開公聽會，她提議等到程序發言結束後，讓各黨黨團幹部去協商，接著再把行政命令審查完。
國民黨主席、立委江啟臣則拒絕這個訴求，江認為在瘦肉精美豬進口議題上，蔡政府屢屢違背程序正義、法案正義，一項政策上路原本要有60天的預告期，了解社會大眾的想法，被農委會、衛福部縮短到只有7天，也沒有交代縮短預告期的原因，江啟臣主張「先公聽、再審查，而且公聽會不應該只在立法院召開，全台灣台澎金馬的民眾都會受影響，過去民進黨怎麼要求執政者？它會要求全台灣都要開公聽會啊！國民黨團主張沒有公聽就沒有審查。」
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