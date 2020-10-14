朋友生日送想iPhone！男苦惱「太庸俗？」　網留言全歪樓

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朋友生日送想iPhone！男苦惱「太庸俗？」　網留言全歪樓

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-14 10:36:54

▲原PO朋友生日快到了，想送iPhone 12當生日禮物，貼文卻讓網友回應紛紛歪樓。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲原PO朋友生日快到了，想送iPhone 12當生日禮物，貼文卻讓網友回應紛紛歪樓。（圖／翻攝自蘋果官網）
蘋果（Apple）今（14）日台灣時間凌晨1點舉辦秋季線上發表會，眾所期待的iPhone 12終於亮相，更如外界預測，蘋果公開新品包括iPhone 12 mini、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，會後許多果粉在網上掀起討論。對此，一名網友在PTT八卦版提到，朋友生日快到了，想送iPhone 12當生日禮物，貼文卻讓網友回應紛紛歪樓。
原PO表示，iPhone 12即將上架，因為朋友生日快到了，想送給對方當作生日禮物，卻不禁苦惱「在大家觀感裡面，送iPhone會不會太庸俗了？還是說可以呢？覺得收到的人會開心嗎？大家怎麼看？」
▲原PO朋友生日快到了，想送iPhone
▲原PO朋友生日快到了，想送iPhone 12當生日禮物，貼文卻讓網友回應紛紛歪樓。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛歪樓回應「好喔，土豪大哥你好」、「你月薪百萬的話就沒問題，反正也只是零頭而已」、「把妹不是靠禮物的，是靠長相的」、「一聽就是送禮工具人」、「若是很好的朋友，送什麼你爽就好，但若想追人家，只會被當工具人」。
不過，也有許多網友羨慕直嚷「原PO我們是朋友嗎」、「還有缺朋友嗎」、「嗨！我是那位朋友嗎？」「謝謝乾爹」、「我們是不是很久沒聯絡了」。（編輯：賴詠璿）
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