台灣狂蓋捷運？眾愣「基隆需要嗎」　殘酷真相曝：爽錯人

「基隆市需要的是改善車站硬軟體設施，以及增加轉運站分擔基隆車站的車流量， 例如在信義區開設客運轉運站，從62快速道路直上中山高往台北，蓋捷運就是圖利建商而已....」。
貼文一出，網友紛紛回應「認同...真的是」、「覺得根本不需要，基隆人真的需要的是一條到台北的高鐵吧」、「另外台鐵準點率太差應該得一大考量原因，就我個人而言」、「當然建商會爽到阿」、「真的是爽到沿線建商而已...對交通並沒有太大幫助」、「不是不需要捷運，是有更迫切的建設要做吧，完全爽錯人」。
另外，也有網友專業分析，基隆到台北的通勤族，利用鐵路跟客運的約有34%，剩下的幾乎都是靠「私人載具」，大家猜猜看，政府預估蓋了捷運之後，會有多少筆例的私人載具轉移到大眾運輸上，大約5％，會轉移很多原本搭乘鐵路的人、一部分搭乘客運的人，但使用私人載具的，大概還是會佔60％，捷運運量不夠也可能要虧錢了，明明這些數據政府都知道，但不論藍綠的政治人物還是繼續鋪天蓋地的喊著興建基隆捷運，令人百思不得其解。」
而對於基隆捷運之發展，基隆市長林右昌則表示，未來基隆捷運將一接三，包括對接南港車站的板南線以及文湖線，加上民生汐止線，可說是打通雙北捷運路網的任督二脈，台北新北基隆共創三贏，其實對接基隆捷運之後，南港東區門戶地位，從終點化身一個起點，未來對於汐止的路廊利用，更是發揮到淋漓盡致，這讓雙北捷運路網的最後一哩，在基隆捷運實現。（編輯：張嘉哲）