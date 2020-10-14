民進黨團讓步 瘦肉精美豬進口先公聽會再審查
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-14 11:30:12
立法院今（14）日由經濟委員會召集外交及國防、財政、社福及衛環、教育及文化等5個委員會，針對含瘦肉精美豬進口等9項行政命令。原先民進黨團打算在今天就審查完畢，但包含國民黨團、民眾黨團都要求應先開過公聽會、再來審查，經過朝野協商後，民進黨團做出讓步，由經濟委員會召委賴瑞隆先開過公聽會，今日的案子擇期再審查，聯席委員會僅開了一個半小時就宣布散會。
聯席委員會9點召開，時間還沒到，各黨黨團幹部便陸續來到開會的大禮堂，接著在野黨團便主張，同樣處理瘦肉精美豬進口的衛環委員會，已經12日開過公聽會，但經濟委員會還沒有，他們主張「先公聽、再審查」。在程序發言的時候，民眾黨立委主打行政部門還沒做好準備；國民黨立委則主打民進黨政府程序不正義，他們拒絕民進黨立委邱議瑩先審查完、再辦公聽會的提議，堅持要先辦過公聽會再來審查。
上午10點程序發言結束後，黨團幹部們闢室進行朝野協商，協商約半小時，在10點30分左右，民進黨團同意先辦公聽會再審查的要求，經過各黨代表簽字後通過。
國民黨團總召林為洲表示，協商過程中，在野黨一致要求先開公聽會，未來會結合學者、專家，持續在美豬議題上和執政黨團攻防，但公聽會開幾場、在哪開，林為洲表示協商的過程沒有談到。民進黨團書記長表示，邏輯上是先開過公聽會再邀請行政部門來立法院報告、審理法案，日前他們已經順應國民黨團的要求，邀請行政院長蘇貞昌來報告過了，現在開公聽會是走回頭路，黨團的態度是不反對，就擇日再來處理。