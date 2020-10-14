鹹魚大翻身！未來2周「3星座」轉運了　躺著等橫財降臨

處女座
處女可能覺得自己前段時間過得比較憋，生活一片黑暗，哪怕是自己有些想法，也遭到了身邊朋友的反對，令處女座的人很苦惱。不過處女座的生活充滿著驚喜，雖然有點忙碌，但是你們目標明確，所以收穫也一定會特別大。哪怕遇到困難，你們也能咬牙堅持下去。10月中下旬鹹魚大翻身，財神送旺財，發橫財中大獎，所以工作上取得的突破一定會特別大，升職加薪也不會再是夢想！以後的日子也會紅紅火火、大富大貴。
射手座
射手座的朋友通常來說膽大心細，不僅有智，而且有謀，總能從別人看不見的事業裡尋找到鹹魚翻身的機會。10月中下旬財神送旺財，發橫財中大獎，未來的氣勢必能夠迎來一波大好運勢，趁著好運往上升，若是有興趣在投資方面下功夫，往往能由窮轉富，財運亨通，遲早發家致富，生活也逐漸好起來。
摩羯座
摩羯座的事業一直都保持高度的認真負責態度，所以事業運向來都不會太差，再加上今年都是幸運年，貴人運也開始上升，工作上不斷突破自我，取得優異的成績，福利和獎金自然不會少，工作有錢賺，生活也要顧及，對摩羯座來說，愛情在生活之中，隨著工作業績步步高升，個人魅力也不斷積累，甜蜜的愛情就在你眼前，生活越過越滋潤，10月中下旬鹹魚大翻身，財神送旺財，發橫財中大獎。（編輯：賴詠璿）