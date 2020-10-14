iPhone 12藏神秘一條槓！網曝「暗黑真相」：美國版才有

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iPhone 12藏神秘一條槓！網曝「暗黑真相」：美國版才有

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-14 16:43:21｜update2020-10-14 16:47:58

▲眼尖網友發現，台灣官網（左）公布的iPhone 12系列新機跟美國官網（右）的，電源鍵下方有多一處深色區域。（圖／翻攝自《蘋果官網》 ）
▲眼尖網友發現，台灣官網（左）公布的iPhone 12系列新機跟美國官網（右）的，電源鍵下方有多一處深色區域。（圖／翻攝自《蘋果官網》 ）
蘋果發表會於台灣時間14日凌晨登場，這次一共推出四款iPhone 12系列新機，除了可以支援5G，照相升級、新顏色也成了熱門話題。對此，就有眼尖的網友發現台版iPhone 12與美版有一處大不同，這也引起網友的熱烈討論。
一位網友就在《PTT》表示，即將在美國上市的iPhone 12系列新機，位於電源鍵下方有一塊深色區域，然而發表會上並未解釋該區域的作用，不過在台版展示圖中卻消失了，這也讓原PO好奇發問，「發表會是不是沒說到這個部分，還是說漏掉了什麼，這個區域是做什麼用的？」
許多網友猜測，「SIM卡插槽吧」、「 Sim卡插槽啊，怎麼一堆人在問」、「估計還有下集吧」、「應該是天線，講5G那段有把那區塊拉出來」、「給5G天線發射的槽洞」、「只有美國版的才有，像台灣、日本就沒畫出來」、「應該是美版的天線吧」、「今天發表會好像說，只有美國區支援」、「應該是mmWave天線」。

▲這個不同的區域，其實是毫米mmWave天線，是專門為5G服務設計的槽洞。（示意圖／翻攝自
▲這個不同的區域，其實是毫米mmWave天線，是專門為5G服務設計的槽洞。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
據了解，這一條狀區塊為毫米波mmWave天線，不論上台灣、中國大陸、日本、英國、加拿大，全都看不到這特別的一截，加上新技術關鍵零組件成本較高，目前僅美國版12 Pro等級以上的iPhone才支援。

全球5G通訊頻段基本上可分為2大方案，一種是全球較多國家和電信業者採用的Sub-6頻段，範圍在450MHz至6GHz之間，此為4G技術的延伸，另一類5G通訊頻段為毫米波mmWave，範圍在24GHz至52GHz之間，屬於高頻段，優點是支援更高速的資料傳輸，且頻段鮮少被使用，缺點則是高頻率容易受到干擾，5G雖然有新突破，不過技術尚未完全成熟。
簡言之，Sub-6可說是4G延伸的「4G加強版」，mmWave則是代表未來的「真5G」，帶來更快的速度、更高數據量和更低的延遲，因此除了美國地區的消費者之外，想入手iPhone 12系列新機的台灣消費者，就不會看見此專為5G服務設計的槽洞。（編輯：許智超）
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