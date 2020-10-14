徐巧芯為七年級苦難發聲　民進黨酸：是不是搞錯什麼？

當時20歲的七年級生，敢於站起來對抗心中所認為的「戰後嬰兒潮世代」帶來的種種不公不義，抗議高房價、低薪水，要求居住正義、要求守護食安、年金改革等議題，確實需要很大的勇氣。「認真說起來，就是歸因於這個世代的否定，才擊垮了國民黨政權。」
徐巧芯認為，如今一切並沒有變得更好，先前被販賣給七年級世代的夢想，又達成了多少？「民進黨是這麼讓大家相信的。那些年輕的社運領袖也不斷告訴我們，只要國民黨倒了，台灣就會好了。容我再問一次，真的嗎？」並強調自己懷疑公平和正義這樣的普世價值，難道也能有時空背景的差異。
對此，吳濬彥也隨即在臉書發文質疑徐巧芯。吳濬彥指出，目前全台22縣市議長有86%是國民黨籍、全台912席議員國民黨佔 43.2％、22個縣市裡國民黨執政的有14個，然而掌握這麼多執政縣市跟縣市民代，「國民黨到底為年輕人做了什麼？」
吳濬彥也酸，國民黨執政的時代，年輕人領的薪水扣掉房租跟生活基本開銷是不可以生病、不敢生病的，而台灣許多工廠與企業也失去了提升與創新的機會，反變成去中國賺了錢再回台灣炒地皮、退休當房東。最後，七年級生工作機會少了、薪水差、連租個像樣的房子都有困難。
吳濬彥直言，七年級生撇開生活苦難不說，連想做一個堂堂正正的台灣年輕人精神也要被折磨，「別忘了當時有多少人高唱著中國的強大、唾棄台灣並鼓勵這個世代要去中國發展、稱讚著中國青年的狼性如何超越這些台灣年輕爛草莓的我們，我們不就是在這樣的屈辱中活過來的嗎？妳是忘記了，還是根本沒參與啊？年輕人的尊嚴與那不值得一提的夢想，早就差點被國民黨跟台灣一起打包給賣掉了。」
吳濬彥痛批，2013年苗栗大埔事件張藥房被國民黨縣長劉政鴻強拆時，徐巧芯選擇擔任國民黨青年團第8屆總團長，同年11月任國民黨中常委，又任文傳會國際及議題資訊中心代理主任；2014年反服貿運動前後，徐巧芯不與年輕人站在一起，修正馬英九錯誤的兩岸及政治經濟路線，還在高唱支持服貿；接著陸續擔任洪秀柱辦公室發言人、朱立倫競選辦公室發言人、馬英九辦公室發言人、郝龍斌競選辦公室發言人，「大家在街頭抗爭時，妳在舔馬英九領洪秀柱的薪水。想為七年級生的苦難代言，妳是不是搞錯了什麼？」
面對徐巧芯「國民黨不倒，台灣不會好」是否為真的質疑，吳濬彥最後也回應：「對，當然對！」