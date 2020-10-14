徐巧芯為七年級苦難發聲　民進黨酸：是不是搞錯什麼？

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徐巧芯為七年級苦難發聲　民進黨酸：是不是搞錯什麼？

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-10-14 17:00:54｜update2020-10-14 17:07:16

徐巧芯
▲國民黨議員徐巧芯近日頻頻發文談及兵役制度，為七年級的苦難發聲。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
台北市國民黨籍市議員徐巧芯今（14）日以「七年級生得罪了誰？」為主題在臉書發文，為七年級苦難發聲，並質疑「只要國民黨倒了，台灣就會好，是真的嗎？」對此，民進黨宜蘭縣黨部副執行長、前青年部主任吳濬彥隨後也在發文批評徐巧芯「大家在街頭抗爭時，妳在舔馬英九領洪秀柱的薪水。想為七年級生的苦難代言，妳是不是搞錯了什麼？」
徐巧芯今日在臉書發文表示，自己也是七年級生；許多的七年級生所擁有過的共同回憶，是那一場2014年的太陽花學運，還有那時林林總總的各項抗議。站上街頭，訴說著對服貿協議，以及其他很多的不滿。
當時20歲的七年級生，敢於站起來對抗心中所認為的「戰後嬰兒潮世代」帶來的種種不公不義，抗議高房價、低薪水，要求居住正義、要求守護食安、年金改革等議題，確實需要很大的勇氣。「認真說起來，就是歸因於這個世代的否定，才擊垮了國民黨政權。」

徐巧芯認為，如今一切並沒有變得更好，先前被販賣給七年級世代的夢想，又達成了多少？「民進黨是這麼讓大家相信的。那些年輕的社運領袖也不斷告訴我們，只要國民黨倒了，台灣就會好了。容我再問一次，真的嗎？」並強調自己懷疑公平和正義這樣的普世價值，難道也能有時空背景的差異。

▲徐巧芯臉書為七年級發聲，並點名副總統賴清德、監察院長陳菊、台南市長黃偉哲、民進黨立委蘇震清、前總統府發言人丁允恭、民進黨副秘書長林飛帆等人的「公平正義」隨時間變遷有所改變。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲徐巧芯臉書為七年級發聲，並點名副總統賴清德、監察院長陳菊、台南市長黃偉哲、民進黨立委蘇震清、前總統府發言人丁允恭、民進黨副秘書長林飛帆等人的「公平正義」隨時間變遷有所改變。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
 

對此，吳濬彥也隨即在臉書發文質疑徐巧芯。吳濬彥指出，目前全台22縣市議長有86%是國民黨籍、全台912席議員國民黨佔 43.2％、22個縣市裡國民黨執政的有14個，然而掌握這麼多執政縣市跟縣市民代，「國民黨到底為年輕人做了什麼？」

吳濬彥也酸，國民黨執政的時代，年輕人領的薪水扣掉房租跟生活基本開銷是不可以生病、不敢生病的，而台灣許多工廠與企業也失去了提升與創新的機會，反變成去中國賺了錢再回台灣炒地皮、退休當房東。最後，七年級生工作機會少了、薪水差、連租個像樣的房子都有困難。

吳濬彥直言，七年級生撇開生活苦難不說，連想做一個堂堂正正的台灣年輕人精神也要被折磨，「別忘了當時有多少人高唱著中國的強大、唾棄台灣並鼓勵這個世代要去中國發展、稱讚著中國青年的狼性如何超越這些台灣年輕爛草莓的我們，我們不就是在這樣的屈辱中活過來的嗎？妳是忘記了，還是根本沒參與啊？年輕人的尊嚴與那不值得一提的夢想，早就差點被國民黨跟台灣一起打包給賣掉了。」

▲民進黨宜蘭縣黨部副執行長、前青年部主任吳濬彥臉書發文反擊徐巧芯「七年級生得罪了誰」的發文。（圖／翻攝自吳濬彥臉書）
▲民進黨宜蘭縣黨部副執行長、前青年部主任吳濬彥臉書發文反擊徐巧芯「七年級生得罪了誰」的發文。（圖／翻攝自吳濬彥臉書）
 

吳濬彥痛批，2013年苗栗大埔事件張藥房被國民黨縣長劉政鴻強拆時，徐巧芯選擇擔任國民黨青年團第8屆總團長，同年11月任國民黨中常委，又任文傳會國際及議題資訊中心代理主任；2014年反服貿運動前後，徐巧芯不與年輕人站在一起，修正馬英九錯誤的兩岸及政治經濟路線，還在高唱支持服貿；接著陸續擔任洪秀柱辦公室發言人、朱立倫競選辦公室發言人、馬英九辦公室發言人、郝龍斌競選辦公室發言人，「大家在街頭抗爭時，妳在舔馬英九領洪秀柱的薪水。想為七年級生的苦難代言，妳是不是搞錯了什麼？」
面對徐巧芯「國民黨不倒，台灣不會好」是否為真的質疑，吳濬彥最後也回應：「對，當然對！」
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