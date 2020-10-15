房市／台南東帝士百貨舊址將重生 北區有望華麗變身
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-15 18:30:00
原台南市東帝士百貨1986年開始營業，是許多台南人共同回憶，卻在2001年結束營業，南山人壽取得土地後，規劃開發「南山台南廣場」，結合商場、影城與商辦，力拚2023年完工。在地房仲指出，台南北區餐飲、量販賣場等生活機能完整，但新的商場與影城可補足休閒及逛街購屋的生活機能，對提升居住方便性及購屋族喜好程度，將有所助益。
許多台南人想到東帝士百貨，常提到透明電梯、頂樓遊樂園、甚至是手扒雞。倒閉20年的東帝士百貨傳出將重新開發，引起「台南式」臉書粉絲頁與PTT台南版網友熱烈討論，有網友認為，北區多了吃飯、逛街、看電影的地方，也有人期待成為地區型百貨，可讓北區與安南區的民眾有就近休閒好去處，也期望能鎮興小北地區。據規劃，南山人壽將把東帝士百貨舊址開發為地上12層、地下2層多功能商業大樓，引近商場、影城與商辦，預計2023年完工。台南市府表示，開發單位之前已取得建照，但原規劃要興建飯店，改為以商場和影城為主力，經歷變更設計後，9月底核准可重新施工。
信義房屋台南公園店店長鄭慧貞表示，「南山台南廣場」開幕啟用後，因就業人口增加，會讓北區有購屋剛性需求的人變多，再者，生活機能本就會影響交易價量，擁有購物、休閒便利的百貨商場，會增加買方意願。鄭慧貞舉例，台南東區「德安百貨」內有誠品，由於民眾普遍認同該品牌形象，且確實有其購物便利性，許多買方購買意願增強，周邊房市更加分。同樣道理，北區目前商圈多是「點狀」，例如文賢路、西門路三段、公園路餐飲店家俱全，也有COSTCO和大潤發，但如能擁有一座百貨商場，更可說是補足購物及休閒的機能。