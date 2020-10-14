NOW辯風向／情侶交往AA制？詹惟中氣到摔板子　全場笑翻

反方則派出男學生林旻澤質詢，認為感情中要達到公平公正，真的很重要嗎？在任何事都對半分的狀況之下，其實沒辦法真正用心為對方付出，林旻澤強調「情侶是從外人慢慢走向家人，因此在感情之間，不會因為少付一點，而變得富有，也不會因為多付一點，而變的貧窮，所以重要的是在交往過程中，如何讓對方感到幸福」。
正方派出詹惟中來答辯，認為男女之間為何不能談公平，公平才能以平等的角度對待對方，「而對半付出，本來就是一個尊重的角度」，而對方的質詢中不斷提到婚姻，這也詹惟中激動的丟出板子「可以不要一直離題嗎？」讓現場的氣氛感到相當火熱。
雙方經過唇槍舌戰後，在第二輪的辯論中Eri提到應該是要「AB制」，賺比較多的多付一點，不要太過於追求公平性，兩邊各自堅持論點，眾人紛紛提高音量，堅持己見，也讓節目來到最高潮的時刻。
在第二單元「誰來大辯」時，也可以看到正方詹惟中坐上馬桶來回答網友的問題，他也表示人生中可能會遇到很多男朋友、女朋友，如果不AA制的話，有可能會由奢入儉、由儉入奢，所以在每段感情都要秉持AA制，這樣就無所虧無所欠，人過的坦蕩，在愛情路上會更加順遂。
詹惟中指出，真正愛就是說，自己該量力而為的去各付各的，能在什麼角度去為對方付出，最後能包容更多的時間去關心對方，這是一個真正的真愛。而面對網友提出「詹老師，為什麼有豪宅，還要AA制？」他回答「住豪宅是個人日積月累努力賺錢存來的，這跟感情AA跟AB，是完全無關」。
詹惟中在結辯時說，男女之間最害怕的一個分手原因，就是計較對方要去哪裡、陪多久、出多少錢，因此要避免計較，而對等的關係會讓男女有互相尊重，也可以避免不必要的爭執。總歸來說，就是不要養成一直買單、一直讓人付錢的壞習慣。
在最後主持人宋少卿也開玩笑說，「男生如果懂得幫女生付錢，是一種體貼，女生懂得說趕快把錢掏出來，大家一起AA制是智慧，但我覺得都不重要，最厲害的就是不要交往」。此話一出，更是讓在場所有人笑翻，詹惟中還雙手合十表示該出家了，誇張行徑也逗翻全場。
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