男想換iPhone 12！曝「詭異理由」要女友出錢　網全戰翻

蘋果發表會於台灣時間14日凌晨登場，一共推出四款iPhone12系列新機，包含iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型，讓許多果粉迫不及待想快點換手機，對此，也有一名男網友表示看到iPhone12價格，自己也想換新手機，但他要求女友買給他，其原因曝光後，引發廣大網友熱議。

該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己看到蘋果發表的iPhone12價格，希望能換新手機，淘汰掉目前正在用的iPhone8。而他也要求女友「買給他」，但女友回應「有點小貴，不能幫你買iPhone 12 Pro」。

▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

iPhone 12 Pro全色系，多棒呀