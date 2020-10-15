男想換iPhone 12！曝「詭異理由」要女友出錢 網全戰翻
男想換iPhone 12！曝「詭異理由」要女友出錢 網全戰翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-15 11:56:53｜update2020-10-15 12:10:18
蘋果發表會於台灣時間14日凌晨登場，一共推出四款iPhone12系列新機，包含iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型，讓許多果粉迫不及待想快點換手機，對此，也有一名男網友表示看到iPhone12價格，自己也想換新手機，但他要求女友買給他，其原因曝光後，引發廣大網友熱議。
該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己看到蘋果發表的iPhone12價格，希望能換新手機，淘汰掉目前正在用的iPhone8。而他也要求女友「買給他」，但女友回應「有點小貴，不能幫你買iPhone 12 Pro」。而女友這番回應，可能也讓他心裡不太舒服，他表示，平常和女友出門都是吃他的、喝他的、住他的和搭他的車，「拜託她買個小禮物不為過吧，花在她身上的錢，都能買五六台了」，他在文末更難過表示「唉，一支iPhone12透人心」。貼文一出，引起網友熱議「唉，真的是一支i12透人心」、「那就分手呀！你可以通包iPhone 12 Pro全色系，多棒呀」；也有網友表示「只有我覺得討禮物這件事情本身就蠻奇怪的嗎？」、「那有本事就自己買，別吵」、「金錢觀跟愛情觀劃上等號？」、「為什麼不能自己買，什麼詭異的爛理由」、「好一個理所當然，真讓人反胃」、「真的可憐」、「有錢幹嘛不自己買」。（編輯：郭佩蓉）