測過都說準！第一口會吃哪個壽司？看穿你的「真實性格」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟真實的你是怎樣的人呢？根據《Look Pretty 美日誌》報導，其實透過直覺心理測驗，也能看穿你的本性喔！

Q：假設你來到一間壽司店，點了一份綜合壽司，上圖5種壽司中，你第一口會選擇吃哪一個吃？

結果分析





1. 鮭魚卵壽司





真實的你是一個機智聰穎的人，常常被誇八面玲瓏，而且你有一種領袖的特殊氣質，總是讓身邊的人忌妒又羨慕！不過，你要小心別過於自傲，對自己過度信任，會使你忽略他人意見，長久下去會變成跟任何人都淺交，真心的朋友不多，造成你內心空虛。





2. 鮪魚握壽司





平常你的個性就是隨和好說話，但其實你只是不喜歡做選擇，也不擅長提出意見或看法，因此如果今天你遇到突發狀況，你會很緊張，又不知該如何是好，但還好你對身邊事物的變化，有一種動物般敏銳的觀察力，總能早別人一步發現潛在危險，在事發之前先躲避。



▲第一口會吃哪個壽司？看穿你的「真實性格」。（示意圖／取自unsplash）

3. 煎蛋握壽司





你是個對一切事物都很低調的人，常常給人一種隱士的感覺，加上你的真實性格非常與世無爭，要是別人過多關注，你就容易感到恐懼，這種種性格讓你即使很能幹、很有實力，也還是會想低調過日，不想過度顯露。建議你有些事情別躲，因為你實力超群、自體會發光，那是你躲也躲不掉的。





4. 鮮蝦握壽司





你的個性直來直往，講話超直接，但真實的你做起事來反而顧慮太多，想東想西，面對事情缺乏彈性，混亂的思緒讓你找不到問題的癥結點，所以下決定前可以多方比較、詢問，才不會讓機會溜走喔！建議你多多擴大社交圈，寬廣的交友圈將會解決不少令你頭痛的問題。





5.細捲壽司

你的思想純正、個性保守，對於現今社會的飛速變化，你覺得很不適應，雖然真實的你討厭變化跟創新，但也因此常成為一股清流，做人正直、有誠信是你最大的特徵，不過，你對於人際方面的處理有待加強，建議退一步海闊天空，朋友之間彼此妥協會讓你們的友誼邁進一大步。（編輯：許苡晴）