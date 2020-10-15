黃山料「月薪25萬」故事被起底！遭爆全是抄襲　網傻眼了

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黃山料「月薪25萬」故事被起底！遭爆全是抄襲　網傻眼了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-15 13:38:29｜update2020-10-15 14:11:56

▲網紅作家黃山料近日撰寫文章，說月薪「25萬和3萬」擁有相同煩惱，意外掀起論戰。（圖／翻攝自黃山料臉書）
▲網紅作家黃山料近日撰寫文章，說月薪「25萬和3萬」擁有相同煩惱，意外掀起論戰。（圖／翻攝自黃山料臉書）
網紅作家黃山料近日因為一篇標題為「月薪25萬和3萬的煩惱相同」的文章，引發不少網友戰翻熱烈討論，不僅身家背景都遭到網友起底，更有網友發現，該篇原文提及的「月收入25萬的鄰居是虛構人物」，質疑整篇文章都是看PTT文章抄襲，再次掀起熱議。
黃山料日前在臉書發出一則文章表示「有一位月薪25萬元台幣的鄰居，有次和他聊天談論月薪25萬元和月薪3萬元之間有什麼差別，卻發現煩惱是相同的」其中也提出月收入25萬的奢侈生活有哪些，包含「出門只搭計程車，忘記捷運怎麼搭」、「吃Uber Eats一個人一次就點500元」等等。
而在貼文獲得大量轉載討論後，就有PTT網友翻出今年8月的推文，一則「台北月薪25萬可以過得很好吧」的回文，內文也是寫著與黃山料大同小異的字眼，包括「大概就上班吃uber eats一個人一次可以點500元」、「麥當勞薯條加大只吃一半」、「出入都搭計程車」等等，內容與黃山料日前的發文非常相近。

▲網友發現黃山料的文章與PTT網友的回文相似。（圖／翻攝PTT）
▲網友發現黃山料的文章與PTT網友的回文相似。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「太扯了，根本就一模一樣的文章」、「再回來朝聖，不敢相信作家會這樣抄襲網友的話耶」、「難不成這個網友是他鄰居？」、「要寫故事也把人設重寫一下好嗎，連月薪25萬都一樣，太扯」、「真的很誇張，抄成這樣怎麼當作家啊」、「很少會在公開的地方批評人物，但我真的認為這樣的公眾人物對於社會很不負責任」。

而對於文章抄襲事件，黃山料稍早也在臉書做出回應提到「可最近被許多刻意扭曲的謾罵攻擊，我一定有做得不夠好的地方，如果讓人受傷了，我都願意認錯和道歉，如果罵我，傷害我，你們會好過一點，那就罵，直到你們舒服為止，但我要說『我沒有抄襲』」。

黃山料強調「有認真看文章的人，應該都可以理解那是『引用』，我和『25萬月薪鄰居』聊天的內容，聊到『高薪網友』的看法，文章裡都有寫到，或許我寫得不夠清楚，這是我的問題，我笨，但非我的本意，對於那些前輩的訊息，給我加油打氣的，沒法一一回覆，在這裡和你們說聲謝謝，我會永遠記得自己的價值」。（編輯：張嘉哲）
▲對於文章抄襲事件，黃山料在臉書做出回應。（圖／翻攝黃山料臉書）
▲對於文章抄襲事件，黃山料在臉書做出回應。（圖／翻攝黃山料臉書）
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