黃山料「月薪25萬」故事被起底！遭爆全是抄襲　網傻眼了

而在貼文獲得大量轉載討論後，就有PTT網友翻出今年8月的推文，一則「台北月薪25萬可以過得很好吧」的回文，內文也是寫著與黃山料大同小異的字眼，包括「大概就上班吃uber eats一個人一次可以點500元」、「麥當勞薯條加大只吃一半」、「出入都搭計程車」等等，內容與黃山料日前的發文非常相近。
貼文一出，網友紛紛回應「太扯了，根本就一模一樣的文章」、「再回來朝聖，不敢相信作家會這樣抄襲網友的話耶」、「難不成這個網友是他鄰居？」、「要寫故事也把人設重寫一下好嗎，連月薪25萬都一樣，太扯」、「真的很誇張，抄成這樣怎麼當作家啊」、「很少會在公開的地方批評人物，但我真的認為這樣的公眾人物對於社會很不負責任」。
而對於文章抄襲事件，黃山料稍早也在臉書做出回應提到「可最近被許多刻意扭曲的謾罵攻擊，我一定有做得不夠好的地方，如果讓人受傷了，我都願意認錯和道歉，如果罵我，傷害我，你們會好過一點，那就罵，直到你們舒服為止，但我要說『我沒有抄襲』」。
黃山料強調「有認真看文章的人，應該都可以理解那是『引用』，我和『25萬月薪鄰居』聊天的內容，聊到『高薪網友』的看法，文章裡都有寫到，或許我寫得不夠清楚，這是我的問題，我笨，但非我的本意，對於那些前輩的訊息，給我加油打氣的，沒法一一回覆，在這裡和你們說聲謝謝，我會永遠記得自己的價值」。（編輯：張嘉哲）