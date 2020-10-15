國民黨影射林錫耀為中天換證向NCC下指導棋 民進黨駁斥
國民黨影射林錫耀為中天換證向NCC下指導棋 民進黨駁斥
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-15 14:33:05
國民黨今（15）日召開記者會，並提出相關文件表示NCC（國家通訊傳播委員會）審查中天新聞台換照是「依劇本演」，並影射民進黨林錫耀秘書長帶風向、下指導棋。對此，民進黨發言人顏若芳表示，林錫耀昨日並未公開對外發言、表態，僅是在中常會中陳述馬政府時期審查的事實。國民黨今天才是明顯用政黨力量介入並帶風向，傾全黨之力表態挺一家媒體，才是令人側目。
顏若芳強調，中天換照一事，民進黨的態度一向很清楚，NCC是獨立機關，相信必會依法及其專業，對電視台證照的審查做出判斷。也提醒國民黨不要用政治力量去影響獨立機關的審查。顏若芳指出，昨日《中國時報》在未向民進黨求證的情況下，試圖將蔡英文總統、政務委員黃致達及林錫耀「未說的話」塞到他們嘴裡，顯有誤導視聽之嫌，民進黨已發聲明澄清、駁斥。很遺憾的看到國民黨今天又想以扭曲事實、顛倒是非的方式，來誣陷林錫耀。
對此，顏若芳重申，林錫耀昨日在中常會中的說法，「這一次其實還是要由NCC依照法令、專業，及過去6年的情形來做把關和獨立的審查，但是國民黨不知道為什麼主動放話說我們要把它關掉，關不關是NCC的事情，我們必須知道這是一個獨立審查的過程。過去這幾年，其實它的表現，台灣民眾心裡應該有數，社會自有公評。」顏若芳表示，事實不容扭曲，請國民黨不要再造謠、羅織構陷，NCC是獨立機關，相信必會依法及其專業，對電視台證照的審查做出判斷。