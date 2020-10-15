飲料店新人竟用「水槽提籠」洗波霸！她曝真相遭轟：超噁

不少人喜歡喝手搖飲料，偶爾也會加一些配料提升口感層次，像是珍珠、波霸或椰果等，對此，也有一名女網友表示，自己是一位飲料店員，而曾經有遇過新人煮完波霸後，竟然使用「水槽提籠」洗波霸，貼文一出，讓大批網友超傻眼。

該名女網友在社群平台《Dcard》有趣版上以「你敢吃波霸嗎」為題，表示自己在一家飲料店打工，常常遇到別間加盟店的新人來受訓，而她也提到曾遇過各種不同的人，最有趣的就是這位大姐，發生了最經典的「波霸事件」。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》有趣版上以「你敢吃波霸嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO表示一般來說，洗波霸都會用這種「不鏽鋼漏盆」清洗。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO表示，那位新人竟然拿起「水槽提籠」，並說「不是用這個濾嗎」，讓網友紛紛看傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》）

而原PO事後也更新貼文，表示當初新人倒入水槽的那鍋波霸，已經整鍋送進垃圾桶，事件也是在該名新人上班的第二天，是她第一次獨自清洗波霸，所以請各位不需擔心這個事件之前的衛生疑慮。也解釋自己為何會說「可愛」，「不是覺得這個噁心的事件真的可愛，只是覺得大姐真的很傻，和這件事情回想起來蠻好笑的」。（編輯：郭佩蓉）