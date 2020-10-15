男年薪百萬仍遭女友媽鄙視！「暗黑關鍵」揭曉：無法改變

原PO接著說，「女友爸媽都是公務員退休，她爸人很好，但女友媽認為我的工作雖然穩定但花在工作的時間太長，假日偶爾還要處理公司事情，根本沒時間照顧家庭，這樣女兒嫁給我要獨立持家會很辛苦。另外都已經工作七年了，居然把錢拿去買車而不是先買房，這樣女兒跟著我在外地租房，像無殼蝸牛一樣很不妥，是要當車床族嗎？問了我的薪水還一臉嫌惡」。
隨後原PO又回想起多年前，與女友一同畢業時，雙方家長也曾在典禮上有一面之緣，沒想到當時女友媽一看到原PO爸媽，就先用眼神掃描一番，再聽聞原PO爸爸是黑手、媽媽從事路邊攤後立刻皺眉。
女友媽媽一系列的舉動也讓原PO開始疑惑，「每個人出生都無法自己選擇想要去哪個家庭，我知道這一切都不是女友的錯，只是有位強勢的媽媽，她的那道鴻溝很難跨越」，並開始擔心自己失去追求幸福的勇氣。
文章一出也掀起熱烈討論，不少網友也紛紛感嘆，「結婚是兩個家庭的事，如果真的合不來，真的不能勉強」、「每個人的出身無法改變，這種會以家世背景鄙視人的觀念也很難改變」、「媽媽總是希望自己的寶貝女兒過得好，但也不該這樣鄙視人」、「先買車再買房很正常吧？以為大家工作都離家很近嗎」；另外也有一派建議，「如果你沒買那台180萬的車，我會覺得是他們的問題」、「理財方式真的要想一下，車子負債財，一落地就打七折」。（編輯：潘毅）