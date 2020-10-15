「不可能吃這麼多瘦肉精」　匿名專家：我認為風險非常低

該場會議於9月4日於食藥署藥粧大樓舉行，出席的專家、學者有王苑春、王順成、江文章、何素鵬、林嬪嬪、林薇、姜淑禮、紀學斌、孫璐西、孫寶年、張正明、詹東榮、蔡敬民、顏瑞泓、蘇正德、王果行。由於衛福部給國民黨團的資料，刻意將發言者名字去識別化，以他們發言的順序給予A、B、C、D的代號，難以辨識每個人的立場，但可看出多數人對瘦肉精有疑慮，僅少部分人認為非常安全。
第一位發言的A委員表示，在產品標示規範方面，僅標產地會過於籠統，對於沒有使用萊克多巴胺的美豬、美牛不公平。此外他也認為，即便坐月子的婦女攝入的萊劑未超標，仍有機會透過乳汁、胎盤傳給胎兒，故要求將ADI值調降至少50%。
B委員則說，若准許豬肝、豬腎進口，應該要定比CODEX更嚴格的標準，無法達到就不要進口，從安全的觀點不能假設國人因為不好吃而不吃。同樣他也要求ADI要降50%。
E委員則表示，過去核准美牛是因為牛肉加工製品少，豬肉則有眾多加工品，且只要使用部分萊豬就有殘留風險，檢驗起來卻很困難。豬油也廣泛用於各式糕點，他建議農委會跟經濟部掌握進口豬油來源、進口量。E委員認為，和治療動物疾病的藥物比起來，萊客多巴胺完全沒有必要。他也建議ADI值要降50%。
G委員則表示，國外動物研究發現，瘦肉精會影響胎兒體重、思慮失調、躁鬱症、癌症轉移率等，殘留容許量應該要降低。
J委員認為，現在沒有科學研究證實瘦肉精是否會透過乳汁影響到嬰兒，若是對賀爾蒙有影響，一點點賀爾蒙都會嚴重影響到嬰兒發育，且內臟營養價值高，要求孕期婦女不吃，是無法接受的事情。
雖大多數專家認為乾脆不要開放進口、或標準要比CODEX更嚴格，卻也有少部分專家認為非常安全。
D委員指出，做研究的李俊璋教授有提到評估極端保守，已經假設坐月子的婦女每天吃、吃到的又都是美國進口、含有最高萊克多巴胺殘留量的豬內臟，根本是不可能發生的情境，認為此風險非常低。
D委員還指出，萊克多巴胺屬於乙型受體素，而乙型受體素廣泛運用於治療氣喘，臨床有數十種藥物，許多懷孕、在授乳的婦女有氣喘，必須接受類似藥物的治療，從藥理的角度看，他認為這些藥物非常安全。
此外還有另一位I委員認為，瘦肉精美豬是政治問題，像歐盟國家不開放，是因為境內很多農業國，為了保護產業才禁止。他也認為瘦肉精的內臟，除非經過特別處理，否則是沒辦法吃的。但他也表示，既然李俊璋的報告已經被全台灣人知道，他們不做任何處理就有責任，強調「本人沒辦法背書」。