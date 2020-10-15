台中七期一坪均價「低於萬華」？男一查嚇呆　內行揭關鍵

台中七期附近生活機能優秀，不僅有百貨公司、影城、轉運站等，甚至連公園綠地也包含在內，在這幾年逐漸成為台中市的市政及商業核心區域，吸引許多人關注，不過，也有一名男網友表示，七期都是高樓豪宅，看起來氣派不已，但一查房價，竟比台北市萬華區還便宜，使他相當好奇差距為何這麼大，「七期真的那麼好嗎」？

該名男網友在《PTT》發文，表示台中最驕傲的地方就是七期，全部都是高樓豪宅，看起來氣派不已，不過一查房價也讓他嚇到，「均價都30幾萬而已，最貴不超過60萬」，但反觀台北市最便宜的萬華區，「均價一坪也要40萬」，更別說信義大安均價是80萬以上了。

▲一名網友在《PTT》發文討論台中七期的一坪均價。（圖／翻攝自《PTT》）

貼文一出，也有不少內行網友揭關鍵，「台北人才住鳥籠，七期都百坪起跳的，離工業區中科都很近，中港路一整條的金融辦公大樓，工作不用太擔心上下班」、「這種邏輯就跟說矽谷房子比萬華便宜一樣」、「買房是總價又不是單價，一定沒去七期看過房子」、「買得起萬華不一定買得起七期吧，又是一隻井蛙」。

另外，也有網友表示，「七期這邊生活機能差，不過別擔心，沒3-5000萬你也住不來」、「七期空屋率遠大於台北天價蛋黃區」、「生活機能很弱，純粹買身份地位的」、「現實是同樣價錢不如買週邊的別墅區，七期晚上跟空城一樣」。（編輯：郭佩蓉）