小食蟻獸凌晨逃脫失蹤！臺北市立動物園請民眾幫忙協尋

根據園方表示，小食蟻獸小紅在107年8月7日加入臺北市立動物園，並在今年5月10日產下寶寶紅豆，為了讓更多民眾能觀察牠們的育幼行為，園方在8月30日將小紅母女遷移到熱帶雨林區的新家，但沒想到9月1日一早保育員巡邏時卻找不到母女倆的蹤影，立刻調閱監視器發現當天凌晨2點半左右，小紅帶著紅豆翻越設有電牧線的柵欄逃脫，由於動物園內涵洞通往景美溪，園方動用大批人員緊急上山下涵洞搜尋，已在當天下午於景美溪涵洞內找回紅豆，但目前仍無小紅的蹤影，目前也將持續設置誘捕籠、紅外線照相機以及派員搜山，繼續找尋小紅，並請民眾多加幫忙留意！
臺北市立動物園特別說明，小食蟻獸大部分時間都待在樹上，愛吃螞蟻或白蟻，沒有牙齒以細長舌頭進食，且喜歡在夜晚活動，視力不佳的牠們大多依賴靈敏的聽覺與嗅覺行動，而保育員表示失蹤的小紅個性較為膽小謹慎，對民眾、動物以及環境尚無危害，但是牠們防禦機制並不強，受威脅時只會站立「讓自己看似很大」，如果遇到麝香貓、白鼻心、野狗等肉食性動物，恐怕還是有生命危險。目前除了繼續找尋小紅的下落，園方也加強小食蟻獸居住環境的防逃措施，並不排除為牠們找尋更適合自由活動的空間，而寶寶紅豆也在保育員的照顧下穩定長大，請大家不用擔心。目前園方希望大家能幫紅豆找回媽媽，如有民眾發現小紅的蹤影，請保持安全不驚擾，並立刻通報園方前往處理。（編輯：陳珮瑜）
＊失蹤南美小食蟻獸基本資料：
動物呼名：小紅
性別：雌性
年齡：3歲2個月
體長：約60～70公分（含尾巴）
體重：6～7公斤
毛色：偏淡，接近奶茶色，根部顏色較深
臺北市立動物園電話：（02）2938-2300分機630遊客服務中心。