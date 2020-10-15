小食蟻獸凌晨逃脫失蹤！臺北市立動物園請民眾幫忙協尋

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小食蟻獸凌晨逃脫失蹤！臺北市立動物園請民眾幫忙協尋

文/寵毛網

calendar_today2020-10-15 21:30:00

小食蟻獸凌晨逃脫失蹤！臺北市立動物園請民眾幫忙協尋
▲臺北市立動物園的小食蟻獸「小紅」與寶寶「紅豆」上個月月初逃脫失蹤（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
請大家幫忙小食蟻獸回家！臺北市立動物園負責熱帶雨林區的保育員，在上個月1號早晨巡視戶外活動場時，發現小食蟻獸「小紅」與寶寶「紅豆」竟然雙雙失蹤，園方調動大批人員搜尋，目前只找回紅豆，而媽媽小紅仍然下落不明，盼民眾可以幫忙協尋！
▲小食蟻獸「小紅」與寶寶「紅豆」在9月1號凌晨從新家逃脫，目前已找回紅豆，小紅仍然下落不明，園方期盼民眾能幫忙協尋（圖／Taipei
▲小食蟻獸「小紅」與寶寶「紅豆」在9月1號凌晨從新家逃脫，目前已找回紅豆，小紅仍然下落不明，園方期盼民眾能幫忙協尋（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
根據園方表示，小食蟻獸小紅在107年8月7日加入臺北市立動物園，並在今年5月10日產下寶寶紅豆，為了讓更多民眾能觀察牠們的育幼行為，園方在8月30日將小紅母女遷移到熱帶雨林區的新家，但沒想到9月1日一早保育員巡邏時卻找不到母女倆的蹤影，立刻調閱監視器發現當天凌晨2點半左右，小紅帶著紅豆翻越設有電牧線的柵欄逃脫，由於動物園內涵洞通往景美溪，園方動用大批人員緊急上山下涵洞搜尋，已在當天下午於景美溪涵洞內找回紅豆，但目前仍無小紅的蹤影，目前也將持續設置誘捕籠、紅外線照相機以及派員搜山，繼續找尋小紅，並請民眾多加幫忙留意！
▲小食蟻獸戶外活動區空照圖，紅圈部份為小紅攜子逃脫的地方（圖／Taipei
▲小食蟻獸戶外活動區空照圖，紅圈部份為小紅攜子逃脫的地方（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
▲園方研判小紅與紅豆逃脫的位置（圖／Taipei
▲園方研判小紅與紅豆逃脫的位置（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
▲紅豆：請大家幫我找回媽媽好嗎？（圖／Taipei
▲紅豆：請大家幫我找回媽媽好嗎？（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
臺北市立動物園特別說明，小食蟻獸大部分時間都待在樹上，愛吃螞蟻或白蟻，沒有牙齒以細長舌頭進食，且喜歡在夜晚活動，視力不佳的牠們大多依賴靈敏的聽覺與嗅覺行動，而保育員表示失蹤的小紅個性較為膽小謹慎，對民眾、動物以及環境尚無危害，但是牠們防禦機制並不強，受威脅時只會站立「讓自己看似很大」，如果遇到麝香貓、白鼻心、野狗等肉食性動物，恐怕還是有生命危險。目前除了繼續找尋小紅的下落，園方也加強小食蟻獸居住環境的防逃措施，並不排除為牠們找尋更適合自由活動的空間，而寶寶紅豆也在保育員的照顧下穩定長大，請大家不用擔心。目前園方希望大家能幫紅豆找回媽媽，如有民眾發現小紅的蹤影，請保持安全不驚擾，並立刻通報園方前往處理。（編輯：陳珮瑜）

▲小食蟻獸示意圖，請注意圖中動物非失蹤的小紅（圖／Taipei
▲小食蟻獸示意圖，請注意圖中動物非失蹤的小紅（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
＊失蹤南美小食蟻獸基本資料：

動物呼名：小紅

性別：雌性

年齡：3歲2個月

體長：約60～70公分（含尾巴）

體重：6～7公斤

毛色：偏淡，接近奶茶色，根部顏色較深
臺北市立動物園電話：（02）2938-2300分機630遊客服務中心。
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