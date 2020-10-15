娶「5生肖女」準備享福！第一名催財運超強　夫家跟著旺

屬狗的女性性格樸實，不會愛慕虛榮，做事腳踏實地，並且十分懂得安排生活。在進入婚姻之後，是個居家的好老婆，總能把家中打理得整齊乾淨，做起事來毫不馬虎，因此家庭氣氛總是溫馨和睦，同時屬狗的女性也會給老公最強大的支持，不管老公有什麼夢想與計劃，屬狗女永遠是最挺老公的那一個賢內助，尤其是82年、94、06年的屬狗的女孩。男戴觀音女戴佛保平安。
第四名－生肖豬
屬豬的女性優雅的氣質由內而外的散髮，賢淑良德，在進入婚姻之後，對待老公總是輕聲細語丶以禮相待，同時她們能夠掌控家裡的大小事務，讓老公可以很放心的在外打拼事業，如果遇到挫折時，回家有她們的貼心安慰及鼓勵，很快的男人又會重拾自信，更認真打拼，成功指日可待。尤其是83年、95、07年的屬豬女。天然的碧璽是旺夫旺自己的半寶石。
第三名－生肖鼠
屬鼠的女性天性聰慧丶腦筋靈活，懂得開源節流，因此在進入婚姻之後，很會持家，無論是對內對外，總是無所不能，在事業上也能夠給予老公一些實質的意見，這一些事情看在公婆眼裡，都會非常滿意這樣的媳婦。娶到屬鼠女的男人在婚姻數年後，家庭就會開始興旺，財運也會大幅攀升，尤其是是84年、96、08年的屬鼠女。天然的石榴石為你增添女性魅力。
第二名－生肖兔
屬兔女有著溫柔的個性，氣質高雅不失大方，在婚前本身的財運就很不錯，進入婚姻之後，屬兔女更是可以旺夫益子，對子女有耐心教導，對老公能體貼入微，無形與有形中都能幫助老公的事業蒸蒸日上，日後屬兔女也都可以得到回報，可受老公一生的呵護與疼愛，尤其是87年丶99年的屬兔女。佩戴月老紅繩、月老福袋，加強好人緣！
第一名－生肖龍
屬龍女天生就是個有福氣的人，本身可以受到祖先的餘蔭，一生的運途順利，少有磨難跟災厄。進入婚姻之後，夫妻相處互敬互愛，懂得溝通示好，另外屬龍女還更能夠幫助老公催旺財運，為夫家帶財，老公的事業也會因為屬龍女的扶持，而更做得有聲有色。尤其是76年丶88年、00的屬龍女。月老紅繩招桃花與好人緣，讓你人氣旺、人品大爆發。（編輯：潘毅）
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