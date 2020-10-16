房市／購買老屋搶危老商機？專家勸蛋白區母湯！

徐佳馨進一步說明，從房屋鑑價角度來說，估價師在鑑價時，常以「1年2%」的折價作為計算基準，也就是屋齡到50年時剛好歸零，加上考量建材、屋況等因素，普遍認為「建築耐用年限」約是50年左右。而以自住需求來說，一棟房子通常會在自住7至15年後才出現換屋需求，也就是說，雙北蛋黃區老房子本就較多、房價也相對高的前提下，目前屋齡30年左右的房子，日後尚能在年限內找到人承接。
不過，徐佳馨也表示，「30年」左右是針對雙北蛋黃區的建議屋齡，如果是在外縣市，或是雙北蛋白、蛋殼區，考量保值與日後轉手難易度，在預算可負擔範圍內，通常建議屋齡越年輕越好。例如中南部很多買方偏好5至10年內新房；就算預算上有限制，通常也會建議至少應購買921地震後取得建照的住宅，耐震係數及相關法規上較有保障。
信義房屋文山政大店店長趙志瑋則以北市文山區為例，屋齡最舊約是50年公寓，但多是「加強磚造」建材，當時建造時較無耐震概念，因此一般不會特別推薦給買方；不過，若是35至40年公寓，多採用RC建材，構造相對較堅固，尤其若地點佳或近捷運站，以台北市來說，會有都更及危老改建機會，預算較有限的買方仍能考慮。但他也提醒，銀行鑑價後，老屋在貸款年限及成數上較侷限，能貸到30甚至40年的案件不多，買方也應評估自身財務負擔能力。