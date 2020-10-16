房市／購買老屋搶危老商機？專家勸蛋白區母湯！

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房市／購買老屋搶危老商機？專家勸蛋白區母湯！

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-10-16 08:30:00

買房時屋齡該怎麼考量
▲買房時屋齡該怎麼考量？屋況以及鑑價方式都可作為參考。（圖／NOWnews資料照片）
買房要考慮的面向眾多，其中之一就是「屋齡」；一般來說，若想買在蛋黃區，由於房價較高，買方對屋齡接受度相對也較高。不過，房市專家仍建議，考量鑑價以及50年的建築耐用年限，30年左右中古屋仍在可接受範圍內，但若買在蛋白甚至蛋殼區，屋齡則應越年輕越好。
「屋齡議題在雙北蛋黃區不敏感，但在其他地方就很敏感！」住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，雙北蛋黃區因房價高，且不乏屋齡較老的房子，通常買方對於屋齡接受度較高，至於蛋白、蛋殼區，乃至於外縣市，在房價可負擔的範圍內，則通常是屋齡越年輕越好。
徐佳馨進一步說明，從房屋鑑價角度來說，估價師在鑑價時，常以「1年2%」的折價作為計算基準，也就是屋齡到50年時剛好歸零，加上考量建材、屋況等因素，普遍認為「建築耐用年限」約是50年左右。而以自住需求來說，一棟房子通常會在自住7至15年後才出現換屋需求，也就是說，雙北蛋黃區老房子本就較多、房價也相對高的前提下，目前屋齡30年左右的房子，日後尚能在年限內找到人承接。

不過，徐佳馨也表示，「30年」左右是針對雙北蛋黃區的建議屋齡，如果是在外縣市，或是雙北蛋白、蛋殼區，考量保值與日後轉手難易度，在預算可負擔範圍內，通常建議屋齡越年輕越好。例如中南部很多買方偏好5至10年內新房；就算預算上有限制，通常也會建議至少應購買921地震後取得建照的住宅，耐震係數及相關法規上較有保障。
信義房屋文山政大店店長趙志瑋則以北市文山區為例，屋齡最舊約是50年公寓，但多是「加強磚造」建材，當時建造時較無耐震概念，因此一般不會特別推薦給買方；不過，若是35至40年公寓，多採用RC建材，構造相對較堅固，尤其若地點佳或近捷運站，以台北市來說，會有都更及危老改建機會，預算較有限的買方仍能考慮。但他也提醒，銀行鑑價後，老屋在貸款年限及成數上較侷限，能貸到30甚至40年的案件不多，買方也應評估自身財務負擔能力。
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