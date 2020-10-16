房市／鶯歌發展再躍進　中國砂輪以5.84億元購入廠房

信義全球資產公司副總經理歐人彰表示，新北市人口密度高，勞工招募條件相對優勢，捷運三環三線、機場捷運、三鶯線等連繫各大重劃區及工業區，加上近港埠，基礎設施優勢帶動企業投資意願，一直是生產事業主要首選區位之一。成本考量下，企業對於新北市工業廠房需求，已從都市土地核心第一圈延伸到具交通優勢與特定產業聚落之第二環，鶯歌因未來有捷運線經過，而其工業土地購地成本相較於鄰近區域如五股、土城及樹林仍較低，也成為自用及投資買方選址區域。
工業地產除了科技業積極搶廠房外，建商也參一腳搶地建廠辦，依據信義全球資產公司統計上市櫃工業地產交易，累計今年前三季總金額已超越去年一整年交易，金額來到686億元，科技業以251億元位居第一(佔37%)，建設業以164億元位居第二(佔24%)。而觀察上市櫃法人買進新北工業地產，前三季的交易金額已為近五年新高，總交易金額來到164億元，其中交易金額最大的一筆則是長虹建設以61.39億元買下土城近1萬多坪土地，未來將興建辦公大樓。
相較於去年成交金額，今年1-9月工業地產成交已超越去年全年近兩成，而新北市佔比全台近1/4成交金額，可為主力戰場。今年1-9月合計164億也較去年全年成長達4成5。工業地產從2017年受中美貿易戰產能返台升級到今年的疫情影響加速行動自用需求不斷擴大，優質標的釋出，買方也願意搶進。