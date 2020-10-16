房市／兩房新屋超過1500萬 永和人不太買單
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-16 18:00:00
政大信義不動產研究發展中心《2020房地產年鑑》分析，新北市永和區新屋推案量逐年攀升，2019年銷售率卻較2018年下滑，反觀中古屋市場的物件流通天數，2019年較前一年縮短約半個月，可見成屋市場暢旺，買方對新屋推案意願則相對保守。專家認為，應該是部分首購及自住客有預算考量，以永和目前主力產品2房物件為例，新案一旦超過1500萬，買方就會轉而選擇房價便宜的中古屋。
年鑑分析指出，永和近年新屋推案數量、可售戶數、推案金額從2015年以來均逐漸攀升，但若觀察銷售數據，2019年新屋預售銷售率卻比2018年下降2成；與此同時，成屋市場物件2019年平均流動天數卻比2018年減少約半個月。信義房屋永和頂溪店店長賴威源表示，危老都更議題發酵，中、永和近年新屋推案量逐年攀升，不過，去年預售屋銷售情況的確較不好，今年才漸漸回溫。主要原因在於，過去新推案多坪數大，或是地點距離捷運站較遠的建案，買方考量預算，接受度相對較低，但今年以來有不少2房或2+1房產品，總價相對低，因此接受度較高。賴威源指出，新推案漸有小坪數、較低總價的產品後，買氣也提高，不過據他觀察，以永和現接段成交最快的2房產品為例，若是新推案2房總價在1500以上，買方仍通常不太會埋單，而是轉向購買總價介於1100至1300萬、屋齡15年上下的中古屋。此外，永和地狹人稠，通常距離捷運站比較近的區塊，較少新案可選擇，這也成為中古屋的優勢之一。