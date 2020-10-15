幸福遲遲不降臨？專家曝超準心測　看你「晚婚原因」為何

你是否也曾在感情的路上跌跌撞撞，心中只是希望能找到一個可以依靠一生的對象，但卻遲遲找不到那個他嗎？塔羅牌艾菲爾老師在臉書也分享一項心理測驗，要測出為什麼你結婚的跡象遲遲未到，是否真的有「晚婚性格」？請從下面四張女神牌，選擇最喜歡的女神，看是什麼原因導致你趨向於晚婚。

▲塔羅牌老師艾菲爾分享了一個心理測驗，看你「晚婚原因」為何。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

× ▲塔羅牌老師艾菲爾分享了一個心理測驗，看你「晚婚原因」為何。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

B、持燈女神





C、竪琴女神





D、荷花女神





-選好看答案-





答案A、月亮女神





導致晚婚性格主要的原因是，你的個性太過害羞了，而且不擅長交朋友，你很羨慕那種一到新環境馬上就如魚得水、熱絡聊天的人，因為你就是無法跨出主動和陌生人交談的那一步。另外潛意識的你，心防有點高，還怕受傷，一旦你在感情受到挫折後，你就會馬上莫名消失，或是躲藏起來。由於你潛意識中，有一道不擅長經營人際關係和感情的門檻，以至於桃花機會往往錯過。





提醒你，要懂得愛自己與勇敢表達自我，也不要太過在意他人的想法，很多時候不要想太多，做就對了，等到以後回頭看，你會感謝當初勇敢去愛的自己。





答案B、持燈女神





導致你晚婚的最主要原因是，年少輕狂時，你對感情總有百般憧憬，總覺得另外一伴必須符合你的所有要求，身高要一八五以上、模特身材、外表俊俏、一定要高富帥等。也由於你嚴格的擇偶條件，讓你無形中錯失許多桃花，而等到進入職場，交友圈變窄，每天工作家裡兩點一線，沒機會認識新對象，又不願屈就工作能力不如你的人，等到適婚年齡將近，才發現青春都錯過了。





提醒你，這世界上沒有百分百完美的人，與其找到外表完美無缺、讓姐妹羨慕的對象，不如和一個真正懂你、愛你的人在一起，性格與緣分比什麼都重要。





答案C、竪琴女神





導致你晚婚的最主要原因是，你個性比較夢幻，經常會陷入自己已經設定好的戀愛情境中，像是大大小小紀念日一定要慶祝、常常吃浪漫燭光晚餐、時常送花、接送你上下班都是必須，如果對方給你的戀愛感覺並不符合你的想像，你就會把對方排除在外。在這樣的狀況下，你有時是皇后、有時又是公主，你需要不同個性特質的人來愛你，但是經常尋覓不到完美的最佳人選。





提醒你，你是不是無意間的對伴侶要求太多，但你自己又付出太少呢？愛是互相的，為這段關係努力經營，是兩個人都要一起攜手負責，你會發現，當對方因為你的付出體貼而開心，那是讓你最滿足的事。





答案D、荷花女神





導致你晚婚的最主要原因是，你對感情總是投入太多，但最後卻被人傷害、欺騙或拋棄，導致你現在面對婚姻愛情，出現了懷疑與不信任。每次快要接近幸福的時候，你就會有壓力，想盡辦法想要試探對方，或是查勤、使性子，故意為難對方來借此證明他愛你，但殊不知，對方反而因為你的不理性而感到疲憊或不適合。





提醒你，要適時地放過自己與對方，你要相信你一定值得一份珍貴的愛，同時也要相信對方，試著把你的顧慮與心結和對方講，相信真正愛你的人，一定會懂你，並且你們會一起想出最好的解決辦法。（編輯：郭佩蓉）

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