房市／台南總圖年底完工 永康大橋重劃區新房站穩2字頭
房市／台南總圖年底完工 永康大橋重劃區新房站穩2字頭
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-16 18:30:00
永康是近幾年台南房市的熱門地區，交易量向來穩居第一，其中，距離台南市區近的大橋重劃區交易熱絡是原因之一，並且台南市政府投入的公共建設，包括台南總圖以及五萬坪中央公園預定地，都使得永康大橋重劃區後勢看俏，5年內新房站穩2字頭。
大橋重劃區發展時間約有8年時間，迄今已成為台南房市重點區域，信義房屋永康店專員關宜寧表示，大橋重劃區之所以熱門，就是因為原本的砲校陸續遷移到關廟後共有83.5公頃土地作為區段徵收區，第1期的16.87公頃開發已陸續完成，當中最重要的就是台南市立圖書館總館，不只外型以及功能性，也讓永康地區增添台南本土文青氛圍。根據內政部實價登錄顯示，重劃區內2019年住宅均價為17~19萬，2020年已達21~25萬，許多新案在928檔期間開初26~30萬的單價。關宜寧說，大橋重劃區是離南科最近的重劃區，因為南科新貴薪資水平較高，因此吸引非常高比例的南科新貴，另外也因為距奇美醫院近，有一定的比例是醫護人員來此購屋，尤其以二到四房的房型為大宗。大橋重劃區地理位置優異，開車到南紡夢時代購物中心約十分鐘，到奇美醫院約五分鐘，又有大橋車站商圈、南台科大商圈，政府目前也規劃永康創意設計園區北側高架道路，完工後將有效紓解平面道路尖峰時間的擁擠狀況。另外，永康砲校區段徵收區第2期的66.62公頃土地未來將規劃為「經貿園區」及「創意園區」，以及五萬坪中央公園，有助於區域發展。