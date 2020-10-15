驚喜求婚5年後！男帶愛妻照片一個人旅行　淒美故事曝光

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驚喜求婚5年後！男帶愛妻照片一個人旅行　淒美故事曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-15 21:52:14

▲日本綜藝節目播出了一段真實的普通男女淒美愛情故事，引發熱議。（圖／翻攝自《香港01》）
▲日本綜藝節目播出了一段真實的普通男女淒美愛情故事，引發熱議。（圖／翻攝自《香港01》）
不是每個人都有被「驚喜求婚」的經驗，但可能曾經在球場、電影院等公開場合，見證過旁人的驚喜瞬間。求婚當下總是閃閃發亮、幸福美好，你是否也曾好奇，求婚之後、在真實生活中，他們是否能將愛情進行到底？日本綜藝節目日前就播出一段真實故事，5年前在棒球場萬人見證下求婚的男子，如今只剩孤身一人，背後的愛情故事讓人深受感動。
日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》日前播出的內容中，講述了一對普通男女的真實愛情故事。男主角花島工真與女主角舘石彩，兩人從大學時代就開始交往，因為同樣熱愛棒球，於是花島工真便安排了在球場進行一場驚喜求婚。
▲男子在棒球場，滿滿萬人球迷見證下，向女友求婚。（圖／翻攝自《香港01》）
▲男子在棒球場，滿滿萬人球迷見證下，向女友求婚。（圖／翻攝自《香港01》）
求婚是在5年前、2015年的春天。於現場萬人見證下，花島工真瞞著女方，偷偷準備了戒指、影片，更與球場工作人員事先安排好，花島工真上場開球後，便向舘石彩求婚，當場讓女生流下感動的淚水點頭答應。這場童話般的驚喜求婚，一時成為熱議話題，也在當地留下佳話。

▲兩人甜蜜的結婚照。（圖／翻攝自《香港01》）
▲兩人甜蜜的結婚照。（圖／翻攝自《香港01》）
於是節目組日前去拜訪花島工真，想了解求婚過後、如今的兩人，是否有過著幸福的日子呢？結果才發現，花島工真現在是獨自一人生活，而且兩人的婚姻只維持了半年。原來早在求婚前，舘石彩其實就已經罹患骨癌，而且經過漫長的治療也無法痊癒。沮喪的舘石彩一度提出分手，不想生病的自己耽誤了花島工真，這也是為什麼花島工真籌劃了棒球場的驚喜求婚。

大家只看到童話般的求婚瞬間，卻不知道背後藏著滿滿淚水。大受感動的舘石彩雖然答應了結婚，但婚後半年便因病情惡化過世。花島工真表示，在女生的手機中，看到她在記事本寫下的一段話。舘石彩透露能夠結婚真的很幸福、很感謝，但她也叮嚀花島工真，「千萬別因為寂寞就跑來這邊找我，希望你能代替我去我不不了的地方，幸福地活下去」。

▲男子帶著過世妻子的照片一起去看棒球。（圖／翻攝自《香港01》）
▲男子帶著過世妻子的照片一起去看棒球。（圖／翻攝自《香港01》）
所以舘石彩去世後，花島工真繼續認真生活，並且帶著她的照片去看棒球、去看煙火，就好像對方還一直在自己身邊一樣。節目播出後引發熱議，許多網友深受感動，紛紛高呼「這才是真正的愛情」。（編輯：倪浩軒）
▲男子帶著過世妻子的照片一起去看煙火。（圖／翻攝自《香港01》）
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