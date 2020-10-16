男友媽「Call100通電話」狂罵！女怒揭真相氣爆：太誇張

這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「被男友媽媽罵婊子」的文章表示，「我交過四任男朋友，這種事還真的是第一次，事情是這樣的，男友的媽媽非常疼他，他的門禁是晚上10點，所以每次我們約會都很早就回家了」，不料有一天原PO男友媽竟狂Call原PO男友的手機100多通，甚至更狂罵原PO是婊子，誘拐她兒子，更直言要報警，這讓原PO非常傻眼，更吐出真相解釋。
原PO解釋道，是因為那天原PO男友一直說想去原PO家，原PO看了看時間也覺得還早，所以便答應讓男方來，「結果我們兩個不小心睡著，起來時已經半夜兩點了，男友起床後看手機發現他媽媽打了100多通電話，我也看了看手機發現他媽媽也有傳訊息給我」，這樣的行為讓原PO傻爆眼爆氣直言，「沒那麼嚴重吧，我是妳兒子女友欸，直接罵我婊子會不會太誇張？ 我真的差點就要打電話過去理論，真的是氣死我了」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒狂勸表示「這男的八成也是媽寶，可以放生了，下面一位謝謝」、「下次記得不要睡著，早點放他回家，不然你們的感情很容易被對方家長斬斷，基本上雙方家人其中有一方沒辦法接受對方的話，大概離分手不遠...」、「看來控制欲很強啊，如果你男友未成年，那還可能是真的擔心。但如果已經成年，那的確是太超過了」、「媽媽反應也太誇張了吧」、「這種事情一律分手，男方家人不喜歡你，你還死皮賴臉在那裡幹嘛，沒有祝福的感情是不會長久的 」。（編輯：王柏文）