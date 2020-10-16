年底前「破財＆財運旺炸」生肖曝光！一者要當心遇詐騙

第三名、生肖馬
年底前生肖馬要提防破財狀況，你很容易遇到詐騙，因為對方咄咄逼人，你只好花錢消災；另外也很有可能因為自己粗心而掉了錢包、手機而破財。貼心提醒：在路上遇到意外事故，不要太緊張，保持冷靜，先拍照搜證，打電話給警察局。自己的貴重財物要時時緊盯，小心保管，網路消費也要小心遇到詐騙的可能。
第二名、生肖雞
生肖雞年底前要特別注意不要借錢給別人、也不要替人做擔保，不然就是自破財路。近期不知怎麼的就是有人一直想找你借錢，身邊的親友、閨蜜也就罷了，就連八百年沒聯絡的同學、前同事都對你的錢包打主意，讓你想拒絕卻又狠不下心說不，通常就是肉包子打狗，有去無回。貼心提醒：財不露白，別人想找你借錢不是沒原因的，少往朋友圈發好貨。
第一名、生肖羊
年底前生肖羊要注意工作計畫容易生變，近期比較急躁，容易衝動行事，你的心思似乎常常不在狀態上，不是打錯合約書、就是開會忘了帶文件，導致程序還要重頭再來一遍，造成公司損失，輕則可能被扣薪，重則降職也不無可能。每個月會發現自己的薪水不夠支付生活開銷，最後只能辛苦的啃饅頭度日。貼心提醒：早睡早起、養足精神，工作中保持最佳狀態。
【財運暴漲】
第四名、生肖牛
生肖牛年底前有一波貴人運勢來襲，使你的事業水漲船高，在公司更有底氣，能受到長官青睞，賦予重大合約，而你也能在期限內完美達成目標。雖然這些日子你會辛苦一點，可能需要常常加班，犧牲假日陪伴家人、伴侶的時間來完成這次的任務，但等到完成工作，大筆豐厚的獎金入袋，這一刻你會發現這一切的努力與付出都是值得的。
第三名、生肖龍
年底前生肖龍有有將星貴人的加持，幫你抑制了倒楣的運勢，由弱轉強。任何與錢財相關的投資、規畫皆能步上正軌。事業也將迎來好的轉型，特別是「將星」象徵升官加薪，你在年底前極可能被外派，或是升職到更高職位。除了財運明顯變好之外，貴人運也爆棚，尤其是越到年尾，你會覺得自己的運勢越強。建議你要好好把握這波年尾的好運，一定可以迎來滿滿財富。
第二名、生肖虎
生肖虎年底前偏財運開始旺了起來，你會發現自己的收入慢慢在增加中，主要是因為你做事認真、腳踏實地，花錢方面也不再大手大腳的，買東西更會貨比三家，這樣一點一點地累積起來，存下來的錢數目也不小。加上偏財運旺，很容易中大獎，或是有人為你指點財路，想賺大錢最聰明的方法就是利用錢滾錢，投資前記得要好好分析風險，有空時別忘了去買張彩券。
第一名、生肖鼠
年底前生肖鼠財運大翻紅，而且是正財偏財一起旺！金匱星來加持是穩定收入的關鍵，你的業務量增加，來找你的都是大客戶、大廠商，讓你收入滿滿，業績直線攀升，而目前你的財運正好，有升職加薪、領紅利、拿獎金的機會。你也可以考慮兼差賺取外快，接一些自己有興趣的創想案子來做，會讓你的收入加速翻倍，並且很快就能獨立創業。
【錢財普普】
生肖兔：切勿斤斤計較，投機無利可得，按部就班，自然平安。
生肖蛇：對人對事，以和為貴，莫貪不義之財，自然煩惱全免。
生肖猴：謹言慎行，勿因心急壞事，與人交往，慎防言多必失。
生肖狗：身弱得財，本末倒置，注意健康，不可過勞自然無憂。
生肖豬：不要被投機之事誘惑，小心被人甩鍋丟包，白忙一場。（編輯：賴詠璿）
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