該參加女友親戚婚禮？男崩潰求助　鄉民一面倒：印象變差

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該參加女友親戚婚禮？男崩潰求助　鄉民一面倒：印象變差

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-16 12:17:10

▲朋友多年前受邀擔任姐妹婚禮的招待，卻在婚禮當天失約，新娘因此多年不和她聯絡，背後真相讓人鼻酸。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲該參加女友親戚婚禮？男崩潰求助，鄉民一面倒。（示意圖／翻攝自Pixabay）
參加婚宴應本應該是開心的事情，但如果自己要參加另一半親戚的婚禮，可能就會讓人猶豫「該不該去」，近日就有網友在網路上表示疑惑，「該不該去參加女友親戚婚禮？」對此這位網友更求助其他鄉民，沒想到答案一面倒直言「印象會變差」，引起熱議。
▲近日就有網友在網路上表示疑惑，「該不該去參加女友親戚婚禮？」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日就有網友在網路上表示疑惑，「該不該去參加女友親戚婚禮？」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在 PTT Boy-Girl 板上回覆一篇「該參加女友親戚婚禮嗎？」的文章表示，「我朋友跟他女朋友在一起不到半年，剛好有個機會是女方表哥結婚，他們跟表哥關係不錯，女生跟女方家長希望男生一起去，一方面男女生都吃素比較有伴，另一方面女生爸爸也想看看男生，但男生已經跟女生媽媽吃過飯了，女方家長滿喜歡男生的，男生也不太排斥跟人互動」，雖然如此，不過原PO卻接著說「但男生還是會緊張，畢竟到時候場合都是女方親戚，多少有一點壓力，而且表哥這個好像相對遠了一點，雖然他們關係滿密切的，但又不想讓女方家長跟女生失望，不曉得大家有什麼想法？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「去啊，不去鐵定不會有好印象，去了結果怎樣再說」、「沒有想繼續走下去就拒絕啊」、「這種關卡過關就是一切順利，何況還是對方父母邀請」、「去啊，不去你給人印象會變差」、「女生跟女方家長希望男生一起去，你都說完了」、「未來的岳父母開口了，還要拒絕？」、「跟你女友說好，如果親戚有人搭話問私事要由她來回應，你就是去當人頭做面子的，女方如果OK，而且有這個認知那就沒問題」、「連吃個飯局這種壓力都撐不住，那他們感情也就這樣了」、「加分的機會為啥不去？大方點吧」。（編輯：王柏文）
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