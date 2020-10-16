台北人會棄「南部國立大學」唸私校？他揭真相　全場吵翻

不少人在填選大學時，會因為分數、學校或科系等原因，有很大的機率會到外縣市讀書，不過，也有一名男網友好奇發問「台北人真的會放棄南部國立大學唸北部私立大學嗎」，並舉出大學同學的例子，貼文一出也讓大批網友吵翻。

該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己是一名北部私立大學大一新生，因為剛開學沒多久，「還是各種Social時間」，但也提到他們班上的同溫層相當厚，有些已經組成了團體，「這些班上的台北不知道第幾志願的同學，說自己放棄了眾多中南部學校，就因為想留台北」。

▲一名就讀淡江大學男網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

這也讓原PO相當不以為意，「剛開學，上課都不去了，影印紙對你們根本沒用。整天一群男女跑去夜衝、夜唱和開包廂」，但也因為這種情況，讓原PO不禁提問「唸社會組的台北人真的會嫌南部國立大學偏僻，認為某台北私立大學社會組很有名，台北資源又多，因而放棄南部國立大學嗎」，但他自己想了想認為「應該是不太可能吧」，「好想趕快轉走，這邊真的超多，明明在學校還會問你為什麼要讀書的人」。



▲台北市。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，讓大批網友吵翻，「會，有認識南部國立大學重考去北部私立大學的，而且是冷門科系」、「我沒有要幫她們講話，但老實說管院的話有可能會這樣選擇欸」、「認真回：會，我有個高中同學就是這樣」、「我台北人，就是不想去雙北以外的地方讀，我就是喜歡去熱鬧的地方，偏僻的地方我不要，我放棄南部國立大學，去外縣市我無法，抱歉」。

但也有不少網友表示，「雙北私立超多這種，自以為說要留北搞得好像全世界都虧待他才委屈在這，起手式就是，我當初也可以上ＸＸ學校，『只是想留臺北』、『方便有捷運』、『我就是離不開家』、『以後再洗學歷就好』，但事實是，成績放到中南部也沒什麼學校可以填但是卻非常看不起中字和地名國立」、「真的是鬼扯好嗎，考不上就考不上廢話那麼多」、「不要鬧了啦，有錢人多少會對子女教育有要求，怎麼可能棄國立大學去低分私立」。（編輯：郭佩蓉）