5賓士住旅館好奇窺探「彩色貓」　媽：從小只見黑白色！

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5賓士住旅館好奇窺探「彩色貓」　媽：從小只見黑白色！

文/寵毛網

calendar_today2020-10-16 22:00:00

5賓士住旅館好奇窺探「彩色貓」　媽：從小只見黑白色！
▲網友Wan Ting Lin家的五隻賓士貓住宿貓旅館時，好奇地看對面「有顏色」的貓咪（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
第一次看見不同花色的貓咪好新奇！網友Wan Ting Lin日前分享一組照片，表示家中5隻賓士貓住在寵物旅館時，見對門住著一隻橘貓與美短感到非常稀奇，全部圍在門口窺視，讓她不禁有感而發地表示：「我家5R從小世界裡只有黑白二色！」。
▲網友Wan
▲網友Wan Ting Lin養了五隻相似度極高的賓士貓，從小幾乎都只看過彼此很少看過別的貓咪（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
馬麻Wan Ting Lin表示這五隻賓士（5R）貓分別是9歲「R喵」、8歲「R蜜」、6歲「R扭」、5歲「R妮」與4歲的「R噗」，全是路邊撿到、向外縣市愛媽領養還有幫忙中途結果自己收編的，5R平常感情很好，做許多事都會同步，興趣也類似，不是吃肉吃零食，就是黏著人類一起睡覺。不過看似乖巧的牠們也有搗蛋的時候，年紀較小的「扭妮噗」3隻常常表演飛車追逐，衝來衝去讓她大嘆「真的是賓士無誤」，而牠們也因為貪吃會開冰箱、開櫃子找食物，「出頭」相當多！
▲五隻貓咪（5R）分別是「R喵」、「R蜜」、「R扭」、「R妮」與「R噗」，全部都是不同胎，牠們平時感情很好會聚在一起，而且也很愛吃（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
▲五隻貓咪（5R）分別是「R喵」、「R蜜」、「R扭」、「R妮」與「R噗」，全部都是不同胎，牠們平時感情很好會聚在一起，而且也很愛吃（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
日前因為家裡整修，暫時讓牠們寄宿貓旅，由於5R平時很少出門，幾乎沒看過彼此以外的貓咪，而當天住宿的房間對門有一隻橘貓與美短正在走動，5R非常好奇全部擠到門口窺視，模樣相當有趣讓Wan Ting Lin笑說：「我家5R從小世界裡只有黑白二色，第一次去貓旅住宿時看到對門有色彩的貓，全都擠到門口好奇地看！」。
▲這天因為家裡施工，5R一起寄宿貓旅館，卻意外發現對門有橘貓與美短，全部好奇地擠在門前窺視（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
▲這天因為家裡施工，5R一起寄宿貓旅館，卻意外發現對門有橘貓與美短，全部好奇地擠在門前窺視（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
▲5R：對面的貓咪好奇怪，有顏色欸，怎麼跟我們不一樣？（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
▲5R：對面的貓咪好奇怪，有顏色欸，怎麼跟我們不一樣？（圖／粉專呆丸勉魯展示中心授權提供）
網友看了Wan Ting Lin的貼文都笑說：「每一隻都長很像，分得出來嗎？」、「同花順欸」、「好多賓士」、「同胎的也沒長這麼像，太神奇了」、「感覺畫面有聲音 『哇～哇～哇～』」、「對面彩色貓：鄉巴佬沒看過彩色貓嗎？XD」、「乍看以為這P圖技巧怎麼這麼厲害！」大家如果喜歡賓士貓，也歡迎追蹤一下牠們的粉專喔！（編輯：陳珮瑜）
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