影／實測保險套讓場面大失控　最後贏家竟激似嗨啾軟糖？

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影／實測保險套讓場面大失控　最後贏家竟激似嗨啾軟糖？

影像中心/綜合報導

calendar_today2020-10-16 19:09:18

▲ 實測保險套，最後贏家味道激似嗨啾軟糖，顯色度相當高。（圖／狂開箱 授權）
▲ 實測保險套，最後贏家味道激似嗨啾軟糖，顯色度相當高。（圖／狂開箱 授權）
12月1日，是世界衛生組織指定的國際愛滋病日。追求「性福」的道路上，不斷前行的人類們，對於保險套的講究相當多，推陳出新的款項產品，來迎合市場需求。Youtuber「狂開箱」開箱三款保險套，分別是大家熟知的日本某牌的0.01、以及其它兩款來自中國的趣味套和馬來西亞的水果系列套。
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▲ 日本某款知名保險套，在實測中呈現：延展性有待再強的結果。（圖／狂開箱 授權）
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▲ 來自中國的趣味套，雖與外包裝呈現的模樣幾近百分百還原，但味道讓主持人望之卻步。（圖／狂開箱 授權）
 
影片中「狂開箱」進行實測，在摩擦力測試、延展力測試、毛量測試上花了很多心思，最後實測結果「水果系列套」成為最後贏家，主持人也私心表示喜歡第一款和第三款，第一款觸感較為細緻，保守路線，喜歡特別口味的可以嘗試看看第三款水果系列套。（助理編輯：鄧詩倫）

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▲ 終極大魔王關卡：籃球，三款保險套都無法成功過關。（圖／狂開箱 授權）
 
 
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