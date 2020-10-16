扶輪社團聚愛心　捐腦麻兒烘焙設備

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扶輪社團聚愛心　捐腦麻兒烘焙設備

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-10-16 18:08:06

扶輪社團聚愛心　捐腦麻兒烘焙設備
▲台北各扶輪社團進腦麻協會，出席參與授贈儀式。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.16）
成立於八十八年一月的嘉義市腦性麻痺協會，目前為日間托育服務機構，收容對象包含有情緒障礙、過動、腦性麻痺、自閉症、發展遲緩等身心障礙兒童及成年身心障礙者；雖然身心障礙者在學習上較為緩慢，但透過訓練，也能有跟常人一樣的工作表現。
▲台北市和平扶輪社社長李頒仁代表捐贈予腦麻協會理事長蘇進發。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.16）
▲台北市和平扶輪社社長李頒仁代表捐贈予腦麻協會理事長蘇進發。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.16）
目前腦麻協會所使用的烘焙設備，部分是向再耕園借用，另一部份則為老舊幾近必須汰換狀態的烘烤機器，由於經常故障或零件耗損反而提高訓練費用支出與減損學員學習效益，更因部分教學機器已老舊，經常發生故障而幾近淘汰，導致協會成員在烘焙過程、或教學中造成困擾，為此需要添購烤箱、旋風爐、發酵箱、真空包裝機、不銹鋼網盤、鋁合金不沾烤盤等訓練設備，期能降低不必要的耗損並大幅提高工作效率和品質。
▲出席的扶輪社員及與會來賓。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.16）
▲出席的扶輪社員及與會來賓。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.16）
台北市和平扶輪社社長李頒仁於獲知腦麻協會急需更新烘焙設備之困境後，即邀集台北西區社、忠孝社、仁愛社、信義社、太平社、永平社、承平社、三平社、智群社、礁溪社、花蓮東南社、新竹和平社，還有財團法人新北市私立文豪社會服務基金會及盛悅工程股份有限公司共同贊助來讓身心障礙者食品研習工作坊實施計劃順利的推動，並於16日下午團進腦麻協會，出席參與授贈儀式，並參觀烘焙坊，同時還陪腦麻兒至嘉義郵局旁，義賣腦麻兒手作麵包。
▲出席的扶輪社員參觀烘焙坊。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.16）
▲出席的扶輪社員參觀烘焙坊。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.16）
腦麻協會理事長蘇進發表示，該會期許讓身心障礙者能延續技能訓練而不中斷，繼續協助他們自立，持續技能的訓練，透過考取證照方式，讓腦麻兒擁有國家認可的能力，也讓社會大眾知道，腦麻兒其實和一般人相同，只要肯努力，一樣做得到，成功考取證照的腦麻兒，除了增加自信，到一般市場就業的機會也大幅提升。
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