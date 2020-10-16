影／生技導入智慧製造4.0　為食品安全把關

食安為民眾最重視議題，而解決食品安全問題應從源頭管理開始，彰化縣一生技餐飲食材專業製造廠，導入智慧製造4.0，透過「食在安心創新服務平台」系統，從原物料進場檢驗入庫起，到產品出貨皆有系統化作業，品質皆嚴格要求，為食安把關。

▲美牛、美豬即將開放進口，食品安全的問題更加引起關注。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

× ▲美牛、美豬即將開放進口，食品安全的問題更加引起關注。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

美牛、美豬即將開放進口，食品安全的問題更加引起關注，彰化縣伸港鄉全興工業區內的湯武生技餐飲食材專業製造廠今(16)日舉辦「湯武生技智慧IoT平台成果發表會」，彰化縣工業策進會副執行長陳穎青說，食品業者透過食品履歷APP，進行食安情報蒐集以及食品履歷追蹤等，讓食品業者能主動循線追查，公開檢驗與追查供應商食料品質。

該公司副總經理黃彰時表示，透過「食在安心創新服務平台」系統，以一條龍式智慧服務系統，即時記錄每日生產排程，從原物料入庫、原物料領用、原物料投料及生產製造，透過智慧化服務管理及產線自動化生產，由下而上達成產銷協調一體化，有效增加產能、降低人力成本。

▲疫情加速企業對新科技的接受度，包括AR、遠端操作、視覺辨識等相關工具與技術發展，同時提供「食品履歷追溯APP」追溯食安履歷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

× ▲疫情加速企業對新科技的接受度，包括AR、遠端操作、視覺辨識等相關工具與技術發展，同時提供「食品履歷追溯APP」追溯食安履歷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

該公司同時也開發「食安情報蒐集及食品履歷APP」，以海量資料蒐集分析的模式，主動、即時從數位網路媒體(新聞網站)來源擷取相關食安情報，如食品安全、黑心食品廠商報導等，可快速取得第一手食品安全或市場需求焦點相關輿情情報蒐集，讓食品業者能主動循線追查，公開檢驗與追查供應商食料品質。

陳穎青表示，疫情加速企業對新科技的接受度，包括AR、遠端操作、視覺辨識等相關工具與技術發展，同時提供「食品履歷追溯APP」追溯食安履歷，讓供應商業者在食品事件發生時即時追蹤，強化食品供應鏈資訊即時性透明化管理，提供上游供應商食材溯源與原物料批號，連結追溯中游食品加工物料製造環節與生產批號與產品稽核紀錄。