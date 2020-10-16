巷仔內／疫苗政策突轉彎　陳時中為第4件錯事亡羊補牢？

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巷仔內／疫苗政策突轉彎　陳時中為第4件錯事亡羊補牢？

記者劉雅文/特稿

calendar_today2020-10-16 20:18:36｜update2020-10-16 20:23:39

▲衛福部長陳時中赴衛環及社福委員會聯席審查備詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.15）
▲針對公費流感疫苗，衛福部長陳時中今（16）日突宣布，暫緩無高風險慢性病的50至64歲成人接種作業。（圖／NOWnews資料照）
新冠肺炎疫情在全球延燒，不同於當年的SARS，短短幾個月內就控制下來，現在就像是一場拉長戰線的消耗戰，沒有人能看見疫情的盡頭，全球人民這段時間，也都活在病毒恐懼下。
就怕新冠肺炎疫情跟邁入秋冬的流感季後，恐會發生疊加效應，今年流感疫苗接種率特別高，不只國外，台灣也出現公費疫苗施打踴躍的狀況，過去很多符合公費施打條件，但是從不接種的民眾，今年紛紛浮出水面搶打疫苗。
攤開疾管署的數據一看，今年光是流感疫苗開打第一天的接種人數，就高達42萬人，足足是去年的兩倍，甚至沒幾天就傳出疫苗缺貨的消息，各地醫療院所也湧現大量人潮，甚至還發生有地方疫苗缺貨，導致里長辦公室被民眾開砸的情形。本就已經混亂的局面，衛福部長陳時中選擇在這時候頒布新政策。

就怕這603萬劑的公費疫苗不夠打、排擠到幼童施打的機會，陳時中今（16）天無預警宣布，從17日起50歲到64歲的成人「暫緩施打公費疫苗！」，希望讓65歲以上、嬰幼兒等高風險族群，能夠優先接種。

消息一出後，毫不意外地，這項政策馬上掀起多方論戰，國民黨黨團第一時間就喊話中央，希望給予這年齡區間的民眾「緩衝期」，但是這緩衝期有沒有意義？就連疾管署發言人莊人祥都直言，緩衝期不管設幾天，都還是會迎來罵聲，因為總有人打不到，這樣的說法確實能讓人認同，以台灣人的習性來看，緩衝期不會換來高風險族群的施打機會，反而會讓醫療院所大爆炸、進而掀起更多紛爭，因為這些要被暫緩的施打者，會一窩蜂湧入搶著施打。

回頭思考這項緊急煞車的政策，針對流感疫苗接種，陳時中過去多次在媒體前喊話，希望民眾分流，不用急著打流感疫苗，但現在對於這些被暫緩施打的對象，當時的「慢慢打」，就像是個讓人措手不及的謊言，政策方向是為全民著想，但卻間接中犧牲了「這些人」的權益。

如果從源頭思考，世界衛生組織在3月19日宣布，新冠肺炎開始全球大流行，比照時間軸，3月正是疫情一頭熱的時候，莊人祥提到，今年公費流感疫苗的啟動是從3月初開始估預算、地方衛生局調查施打數量，並且在3月23日簽訂標案，送往中央，4月7日正式結標。

從世衛宣布大流行，到真的簽訂送核中央，其實中間有3、4天的緩衝期，但當時沒有人當機立斷，增加流感疫苗數量，也就造就現在「數量有限、人人搶打」的窘境。

防疫滿百日的時候，陳時中曾經說過「自己有3件事沒做好！」現在不知道這個疫苗煞車政策，算不算他第4件沒做好的事呢？
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

國際疫情擋不住！陳時中：11月中公布全國嚴管緊縮新令 公費流感疫苗不夠？陳時中：50到64歲成人暫緩接種 公費疫苗不夠打？莊人祥鬆口：擬向業者加購
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