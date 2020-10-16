莉莉柯林斯好身材深藏不露　靠瘦全身運動養出平坦小腹

被譽為「現代版奧黛麗赫本」的31歲英國女星莉莉柯林斯（Lily Collins），可說是事業愛情兩得意，上月底才剛在IG宣布與大6歲的導演男友查理邁道爾（Charlie McDowell）結婚，主演的Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）也造成熱烈迴響，播出沒多久便已讓年輕女孩們陷入狂熱，而女主角的穿搭、妝容與身材也引起話題，有著纖瘦身材的莉莉柯林斯，一起看看她是如何維持好曲線的吧！

▲莉莉柯林斯宣布訂婚。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

× ▲莉莉柯林斯宣布訂婚。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

× ▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

▲莉莉柯林斯身材纖瘦。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

× ▲莉莉柯林斯身材纖瘦。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

而讓人目不轉睛的除了有趣的劇情，莉莉柯林斯在劇中變化多套華服，常常以顯眼又浮誇的造型亮相，彷彿整個巴黎都是她的伸展台，服裝師透過剪裁更展露了莉莉柯林斯的好身材。有看過《深刻入骨》就知道，莉莉柯林斯飾演有厭食症的少女，而她本人也曾因父母離異、社會輿論與生活壓力罹患飲食失調症，時而節食，時而大吃，不僅導致掉髮，食道也受傷，月經還停了長達2年沒來。



▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

× ▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

還好最後她用自己的意志力，在家人和朋友陪伴之下，克服了飲食障礙，她也要告訴大家，不應該進行極端的節食瘦身，別被瘦即是美的價值觀所綑綁，靠著不吃東西來減肥，就是在折磨自己的胃，表示不會再因「外在美」而糾結飲食，現在的莉莉柯林斯學會健康的飲食原則，也有良好的運動習慣，維持著勻稱不過瘦的好身材，以下一起來看看她的健身減肥菜單。

