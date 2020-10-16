莉莉柯林斯好身材深藏不露　靠瘦全身運動養出平坦小腹

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莉莉柯林斯好身材深藏不露　靠瘦全身運動養出平坦小腹

記者駱映儒/綜合報導

calendar_today2020-10-16 22:09:00

莉莉柯林斯好身材深藏不露　靠「瘦全身運動」養出平坦小腹
▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

被譽為「現代版奧黛麗赫本」的31歲英國女星莉莉柯林斯（Lily Collins），可說是事業愛情兩得意，上月底才剛在IG宣布與大6歲的導演男友查理邁道爾（Charlie McDowell）結婚，主演的Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）也造成熱烈迴響，播出沒多久便已讓年輕女孩們陷入狂熱，而女主角的穿搭、妝容與身材也引起話題，有著纖瘦身材的莉莉柯林斯，一起看看她是如何維持好曲線的吧！

▲莉莉柯林斯宣布訂婚。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）
▲莉莉柯林斯宣布訂婚。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）
▲莉莉柯林斯曾罹患飲食失調症。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）
▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）
由Netflix與《慾望城市》金牌製作人達倫史塔（Darren Star）聯手打造的《艾蜜莉在巴黎》，描述來自美國芝加哥，擔任社群行銷的艾蜜莉庫柏，因緣際會之下獲得遠赴巴黎的夢幻工作，面對異國職場的種種挑戰，她努力在事業、友誼與愛情中取得平衡，每集約莫半小時，不用動腦的劇情很快就能追完，還有各種美法文化碰撞與現今網紅現象的新穎議題，一系之間成為討論度最高的夯劇。
▲莉莉柯林斯身材纖瘦。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）
▲莉莉柯林斯身材纖瘦。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

而讓人目不轉睛的除了有趣的劇情，莉莉柯林斯在劇中變化多套華服，常常以顯眼又浮誇的造型亮相，彷彿整個巴黎都是她的伸展台，服裝師透過剪裁更展露了莉莉柯林斯的好身材。有看過《深刻入骨》就知道，莉莉柯林斯飾演有厭食症的少女，而她本人也曾因父母離異、社會輿論與生活壓力罹患飲食失調症，時而節食，時而大吃，不僅導致掉髮，食道也受傷，月經還停了長達2年沒來。

▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）
▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎》（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

還好最後她用自己的意志力，在家人和朋友陪伴之下，克服了飲食障礙，她也要告訴大家，不應該進行極端的節食瘦身，別被瘦即是美的價值觀所綑綁，靠著不吃東西來減肥，就是在折磨自己的胃，表示不會再因「外在美」而糾結飲食，現在的莉莉柯林斯學會健康的飲食原則，也有良好的運動習慣，維持著勻稱不過瘦的好身材，以下一起來看看她的健身減肥菜單。
 

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