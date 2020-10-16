小一兒在公司驚喊「這句」！媽羞爆嚇傻　真相曝光網笑炸

小孩學習及模仿能力強，有些甚至會語出驚人，雖說是童言無忌，但也常會讓大人們虛驚一場，對此，也有一名女網友分享，妹妹某天帶了就讀小一的兒子到公司上班，豈料，兒子看到一張圖片，竟突然說出「這句話」，讓妹妹嚇了一跳，貼文一出，也讓網友們笑翻。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文以「麻麻，這裡不能吹喇叭」為題，表示某天妹妹就讀小一的兒子上半天課，可是當時有一小段重疊的時間，家裡剛好沒有大人在，也為了不讓孩子放學後獨自待在家中，妹妹也趕緊向老闆請示，懇求讓她帶兒子到公司半小時。

▲一名女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自Dcard》）

這讓原PO的妹妹滿頭問號，本來忙著做報表，立刻把目光放在兒子身上，這時才發現，原來兒子正盯著牆壁看著一張「非經同意禁止錄音錄影」的圖片，而其中「攝影機」的圖片，乍看之下有點像樂器「喇叭」，這也讓原PO笑翻直呼「只能說，小孩子的童言童語真的很有趣」。