伴娘「突換禮服」！再提1要求　她氣瘋：到底誰才是新娘

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伴娘「突換禮服」！再提1要求　她氣瘋：到底誰才是新娘

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-17 00:04:35

▲有名男網友發文，表示前陣子辦婚禮時，老婆表妹擔任伴娘，卻「要求穿新娘禮服」，再提出離譜要求，讓老婆氣到不行。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有名男網友發文，表示前陣子辦婚禮時，老婆表妹擔任伴娘，卻「要求穿新娘禮服」，再提出離譜要求，讓老婆氣到不行。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不少女孩都希望能有個完美、夢幻的婚禮，對於婚禮上的一切細節都會非常在乎，不過，也有一名男網友發文，表示老婆在婚禮前一天去試婚紗時，伴娘突然「要求穿新娘的禮服」，而他也曝光伴娘媽媽當天的一項「離譜要求」，讓網友們紛紛看傻眼。

該名男網友在《Dcard》上發文，表示前陣子辦婚禮，伴娘是老婆的表妹，因為穿禮服一直是她的願望，就一直拜託婚禮那天讓她穿「伴娘服」，而老婆本來沒有要伴娘，也勉為其難的答應她了。直到婚禮前一天，老婆去婚紗店試穿禮服時，愛湊熱鬧的表妹媽媽，也就是新娘的阿姨，知道老婆要去婚紗店，就說也想帶表妹帶來挑禮服，可是事實上，表妹早已經在其他店租好了，「阿姨也知道這件事，她是想要替女兒找更好看的禮服」。

▲一名男網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
結果因為表妹身材的關係，沒有適合的伴娘服可穿，竟然就叫店員把「大尺碼的『新娘』禮服」拿出來給表妹試穿，而表妹一面擺臭臉說「這樣姊姊會生氣啦」，但一面卻又乖乖不停地試穿了很多套，還說「我已經有伴娘服了，媽妳幹嘛」，最後默默挑了一件新娘禮服，說著「這件好了，媽妳為什麼要逼我」。

▲婚紗。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲婚紗。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
這讓原PO老婆傻爆眼，抗議說著「到底明天誰才是新娘啊，為何要挑新娘禮服給伴娘穿」，結果阿姨竟回哎呦，又沒關係，是會怎樣，表妹也在旁說著「就說姊姊會生氣了」，但依然面帶微笑把禮服拿給店員打包。而原PO岳母這時也跳出來緩頰，但老婆當時也氣到說不出話來了。

▲婚紗。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲婚紗。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
原PO則安慰老婆，「妳這麼正，別人穿任何服裝都無法超越妳」，可是仍被老婆唸了一個鐘頭「為何不幫忙阻止表妹」，讓他直呼「好委屈」。不過好險最後老婆的怒氣透過各種管道傳達到表妹內心，她當天也就穿了本來的「伴娘服」。不過，他也補充，那天阿姨在試婚紗時，還要求新秘分一些新娘首飾給表妹戴，所以她當下才會這麼生氣，「女孩們，如果妳是新娘，可以接受伴娘穿那樣嗎」？
貼文一出，引起網友熱議，「笑死，我是新娘當然不行啊」、「來亂的吧」、「他是在搞笑嗎？會被誤認成媒人婆或丈母娘吧」、「表妹口嫌體正直，笑死」、「我覺得他們在那樣搞的時候，你就應該要出來講話了，不是等你老婆生氣了，才在那邊哄」、「來亂的喔，別人婚禮穿這樣？？？」。（編輯：郭佩蓉）
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