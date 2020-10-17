伴娘「突換禮服」！再提1要求　她氣瘋：到底誰才是新娘

不少女孩都希望能有個完美、夢幻的婚禮，對於婚禮上的一切細節都會非常在乎，不過，也有一名男網友發文，表示老婆在婚禮前一天去試婚紗時，伴娘突然「要求穿新娘的禮服」，而他也曝光伴娘媽媽當天的一項「離譜要求」，讓網友們紛紛看傻眼。

該名男網友在《Dcard》上發文，表示前陣子辦婚禮，伴娘是老婆的表妹，因為穿禮服一直是她的願望，就一直拜託婚禮那天讓她穿「伴娘服」，而老婆本來沒有要伴娘，也勉為其難的答應她了。直到婚禮前一天，老婆去婚紗店試穿禮服時，愛湊熱鬧的表妹媽媽，也就是新娘的阿姨，知道老婆要去婚紗店，就說也想帶表妹帶來挑禮服，可是事實上，表妹早已經在其他店租好了，「阿姨也知道這件事，她是想要替女兒找更好看的禮服」。

▲一名男網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲婚紗。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）

「

哎呦

，又沒關係，

是會怎樣

」