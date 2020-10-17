伴娘「突換禮服」！再提1要求　她氣瘋：到底誰才是新娘

不少女孩都希望能有個完美、夢幻的婚禮，對於婚禮上的一切細節都會非常在乎，不過，也有一名男網友發文，表示老婆在婚禮前一天去試婚紗時，伴娘突然「要求穿新娘的禮服」，而他也曝光伴娘媽媽當天的一項「離譜要求」，讓網友們紛紛看傻眼。
該名男網友在《Dcard》上發文，表示前陣子辦婚禮，伴娘是老婆的表妹，因為穿禮服一直是她的願望，就一直拜託婚禮那天讓她穿「伴娘服」，而老婆本來沒有要伴娘，也勉為其難的答應她了。直到婚禮前一天，老婆去婚紗店試穿禮服時，愛湊熱鬧的表妹媽媽，也就是新娘的阿姨，知道老婆要去婚紗店，就說也想帶表妹帶來挑禮服，可是事實上，表妹早已經在其他店租好了，「阿姨也知道這件事，她是想要替女兒找更好看的禮服」。
這讓原PO老婆傻爆眼，抗議說著「到底明天誰才是新娘啊，為何要挑新娘禮服給伴娘穿」，結果阿姨竟回「哎呦，又沒關係，是會怎樣」，表妹也在旁說著「就說姊姊會生氣了」，但依然面帶微笑把禮服拿給店員打包。而原PO岳母這時也跳出來緩頰，但老婆當時也氣到說不出話來了。
原PO則安慰老婆，「妳這麼正，別人穿任何服裝都無法超越妳」，可是仍被老婆唸了一個鐘頭「為何不幫忙阻止表妹」，讓他直呼「好委屈」。不過好險最後老婆的怒氣透過各種管道傳達到表妹內心，她當天也就穿了本來的「伴娘服」。不過，他也補充，那天阿姨在試婚紗時，還要求新秘分一些新娘首飾給表妹戴，所以她當下才會這麼生氣，「女孩們，如果妳是新娘，可以接受伴娘穿那樣嗎」？