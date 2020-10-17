女炫耀「吃住全靠男友」超閃！知情人言論全逆風：醒醒吧

這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「我吃住全靠男友」的文章表示，「我17歲男友28歲，還在唸高中但跟我男友一起住，我平時都叫他『大叔』，他對我很好，只是我身旁同學聽到我男友年紀，每個人都會嚇到，但我覺得差11歲很誇張嗎？」原PO更接著不解的說，「我也看過別人差很多歲，而且都是唱衰比祝福多，這我真的不能理解？」。
她更直言，「跟男友一起住，房租都是男友付，我想吃什麼也是男友買單，男友幾乎是全世界對我最好的人，當我家人都不諒解我時，男友第一個支持我，除了吃、住 平時娛樂消費、衣服等等，男友看到我喜歡都會買，這樣大家還是不看好嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
對上了年紀，見過比較多世面的知情網友紛紛表示「根本糖果爸爸」、「當你能經濟獨立的時候，最好還是獨立起來」、「建議最好能經濟獨立、交往時避免讓對方單方面開支太大，以避免被控制。對等的關係比較健康」、「大叔很棒，但你真的能接受外界的輿論嗎？你真的可以接受未來十年都會有大大小小的朋友或家人甚至親戚的『八卦』嗎？不平等的感情遲早會出問題，建議保有不靠人的心態」、「妳男友繼續這樣，只會讓妳越來越懶惰」、「等大叔要結婚時你就知道，會找個門當戶對的，你就會跟免洗餐具一樣，用完了就丟掉，醒醒吧」。（編輯：王柏文）