男貼心送昂貴包包竟被綠？對話紀錄揭真相　網勸：別著急

這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「看到女友約炮」的文章表示，「女友之前就會用交友軟體聊天，一直有跟他說我不希望他這樣，但他就是沒在管我，一直說什麼我陪他的時間太少還不讓他交朋友嗎、我控制欲太強這又沒什麼」，原PO更接著說說恐怖的真相和他女友玩交友軟體的對話過程「結果被我抓包了，她竟然真的用交友軟體約炮！不是說沒什麼嗎？不是說只是交朋友嗎？『那些曖昧的調情和露骨的對話怎麼回事？』」。
原PO更直言，「現在還在想要怎麼跟女友攤牌，直接一走了之好像無法解我心頭之恨，那個女人在約炮前還跟我要了一個超貴的包！是不是該至少跟她把錢要回來再甩她一巴掌再走....？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛狂勸「千萬別著急分手」，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「變成一個莫得感情的打樁機吧」、「在怎麼生氣也不能動手啊...往好方向想，你沒有拖更久才發現啊」、「要止損就是現在分了」，甚至更有大量網友狂勸「不要急著分手」，「幹嘛攤牌，也不用要錢，更不用打呀，跟她多上幾次床發洩不是比較爽嗎，記得戴套子」、「動手先輸一半喔，最好讓她依賴你，然後再甩掉，嘻嘻」、「不要動手，但就把他當玩具玩玩便可，祝你早點找到下一任」。（編輯：王柏文）