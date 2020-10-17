新家常有敲門聲！他見「詭異燒痕」嚇壞　網愣：還願格局

原PO表示，最近剛搬到新家，但發現許多不尋常的事，像是自己一個人時，偶爾會聽到靠近大門處有敲門或敲牆聲，曾有一兩次很大聲又很明顯，連敲兩次「叩叩」。還有次獨自在客廳使用電腦時，很明顯感受到背後有人影或目光，甚至幾個有靈異體質的朋友來過，他們都說能完全感受到大門外附近有幾個看起來無害的靈在徘徊。
此外，廁所裡角落有一個很髒的百葉小窗，對過位置，另一邊是完整的牆，根本沒窗，不知道是通哪邊，靈異體質的朋友看過後表示，這個窗很不好，很多殘留的能量痕跡，靈都是從這邊看進來甚至進出，最令人不解的是，地板上還有詭異的燒痕，連房仲當初也講得很含糊不清，懷疑是邪教的圖騰，最後附上新家的照片和網友分享。
畫面曝光之後，更有眼尖網友發毛直呼「你這紅色大門，好像還願裡面那個大門！」其他網友則議論紛紛「我光看照片就整個不舒服了！磁場很亂」、「我想你應該是運氣剛好低迷才會選這住，不然你看屋是怎都沒感覺 ？」、「光看到走廊我就不會想走進去」。
至於燒痕部分，有網友解答「這是加熱關火候，會繼續滾的鍋」、「那個燒焦不是什麼圖騰，只是瓦斯爐的一個組件痕跡」、「那是聚熱鋼圈的烙印，聚熱鋼圈用於燜燒鍋，我家也有這個烙印」，要原PO別過度擔心。（編輯：賴詠璿）