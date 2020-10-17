飯後吃B群「沒常識」？醫學系好友為此鬧翻　網另揪疑點

吵到最後，原PO形容醫學系朋友一直「吊書袋」、「講一堆有的沒的醫學常識」，所以原PO氣到當場離席，連錢都沒付，更把對方的臉書、Line、IG等社群網路媒體都刪除封鎖了。更嗆聲為了B群跟朋友翻臉，「覺得很值得」。
一場由B群引發的戰爭，引發熱議。認為吃B群不是壞事的網友紛紛留言回覆說，「B群OK啦，是吃提神又不是吃健康的」、「嘴破平時吃B群真的有效」、「什麼是維生素？就是身體沒辦法自行合成但又跟你生理反應有關的營養素，缺乏是會致病的」。但也有人不以為然，認為「就真的浪費錢啊」、「聽說一般人根本不用吃維他命，因為日常的飲食，基本上都含有維他命這些東西了」、「正餐瞎七瞎八亂吃，然後作息各種混亂，吃這些額外營養素最好有個屁用」。
更有網友關注另外「疑點」，就是原PO因為吵架連飯錢都沒付，似乎不妥。「根本只想不付錢」、「是合理化欠錢吧」、「生氣也要付錢」、「負氣離開也要留一張小朋友在桌上啊」。
根據《常春月刊》報導，攝取維生素B群有4大原則，「需要搭配適當飲食」：假如不好好吃飯，身體缺乏均衡的營養素，單靠補充B群想要抗疲勞還是無法作用的；「攝取適量」：補充太多身體會自動排出體外，並沒有好處；「整體B群一起吃效果更好」：一般若是飲食不均、攝取不足，建議整個B群一起均衡補充，要比單一個別攝取效果更好；「吃過量還是會有副作用」：維生素B群攝取過量的副作用雖然不大，但並不表示完全沒有。（編輯：倪浩軒）