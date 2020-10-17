飯後吃B群「沒常識」？醫學系好友為此鬧翻　網另揪疑點

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飯後吃B群「沒常識」？醫學系好友為此鬧翻　網另揪疑點

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-17 10:16:08

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▲不少民眾有吃維他命B群的習慣，但有網友竟為此與醫學系朋友鬧翻，引發討論。（示意圖／取自pixabay）
維生素是不少國人心中的優質保養品，但有網友分享親身經驗，透露自己因為飯後吃B群與醫學系的朋友鬧翻，對方罵他「沒常識」、「浪費錢」，兩人吵到最後把臉書、IG都刪了，形同「絕交」，引發熱議。另原PO表示，因為吵架的關係，當天飯錢也沒付，也被不少網友認為太荒唐。
有網友在PTT發文，透露自己與醫學系朋友去吃麻辣鍋，飯後原PO習慣性地吃了一顆維生素B群，被對方質疑為何要吃B群？原PO回答「為了身體健康啊」，結果醫學系朋友就批評原PO「沒常識」、「浪費錢」，認為「吃B群只會把多餘的排出來」；原PO則覺得多餘的排出來也比營養補充不足要好吧，兩人為此相持不下。
吵到最後，原PO形容醫學系朋友一直「吊書袋」、「講一堆有的沒的醫學常識」，所以原PO氣到當場離席，連錢都沒付，更把對方的臉書、Line、IG等社群網路媒體都刪除封鎖了。更嗆聲為了B群跟朋友翻臉，「覺得很值得」。

▲網友因為飯後吃B群，與醫學系朋友吵架鬧翻。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友因為飯後吃B群，與醫學系朋友吵架鬧翻。（圖／翻攝自批踢踢）
一場由B群引發的戰爭，引發熱議。認為吃B群不是壞事的網友紛紛留言回覆說，「B群OK啦，是吃提神又不是吃健康的」、「嘴破平時吃B群真的有效」、「什麼是維生素？就是身體沒辦法自行合成但又跟你生理反應有關的營養素，缺乏是會致病的」。但也有人不以為然，認為「就真的浪費錢啊」、「聽說一般人根本不用吃維他命，因為日常的飲食，基本上都含有維他命這些東西了」、「正餐瞎七瞎八亂吃，然後作息各種混亂，吃這些額外營養素最好有個屁用」。

更有網友關注另外「疑點」，就是原PO因為吵架連飯錢都沒付，似乎不妥。「根本只想不付錢」、「是合理化欠錢吧」、「生氣也要付錢」、「負氣離開也要留一張小朋友在桌上啊」。
根據《常春月刊》報導，攝取維生素B群有4大原則，「需要搭配適當飲食」：假如不好好吃飯，身體缺乏均衡的營養素，單靠補充B群想要抗疲勞還是無法作用的；「攝取適量」：補充太多身體會自動排出體外，並沒有好處；「整體B群一起吃效果更好」：一般若是飲食不均、攝取不足，建議整個B群一起均衡補充，要比單一個別攝取效果更好；「吃過量還是會有副作用」：維生素B群攝取過量的副作用雖然不大，但並不表示完全沒有。（編輯：倪浩軒）
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