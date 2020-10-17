顏值非決勝關鍵！5問答測出妳「魅惑眾人指數」有多高

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顏值非決勝關鍵！5問答測出妳「魅惑眾人指數」有多高

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-17 11:47:01

▲一起來測試看看，你魅惑眾人的戰力指數有多高？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一起來測試看看，你魅惑眾人的戰力指數有多高？（示意圖／翻攝自Pixabay）
每個人天生個性不盡相同，以星座命理聞名的艾菲爾老師在臉書表示，總有些人一站出場，不必仰賴美貌、顏值，只靠一句話、一個舉動就能吸引在場人士的注意，如此氣勢並非人人都有，更不一定練習得來，長得漂亮與否並非決定性的關鍵，而是端看天生的影響力！至於你魅惑眾人的戰力指數有多高？趕緊一起來測試看看，簡短5個問題，將每題得到的分數加總，就可以得知測驗結果。
1.在自己的家中，你最喜歡待在哪一個空間，感覺最自在？
A、客廳（5分）

B、臥室（3分）

C、廚房（1分）

2.當你內急，卻不小心闖進男廁看到數名男性，你反射性動作會？

A、直接了當地說「不好意思！我走錯了」（5分）

B、說「蛤？！這裡居然是男廁」（3分）

C、嚇到呆直地站在原地數秒再默默退回門外（1分）

3.開會時，突被長官點名要報告業績，你會？

A、即使沒準備，也要站起來談論一番（5分）

B、誠實表明太突然，希望能有時間準備（3分）

C、支吾其詞，硬著頭皮報告完（1分）

4.當你被邀請擔任尾牙主持人，你的反應是？

A、樂著答應（5分）

B、要求搭檔（3分）

C、害羞推託（1分）

5.開車途中突然沒油了，你會怎麼辦？

A、下車求助路人（5分）

B、自行搜尋最近的加油站（3分）

C、報警（1分）

▲一起來測試看看，你魅惑眾人的戰力指數有多高？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一起來測試看看，你魅惑眾人的戰力指數有多高？（示意圖／翻攝自Pixabay）
05分～10分

你的魅惑指數：僕人等級

你本身是個比較容易缺乏自信的人，對於說出口的話、事情的處理方式，常帶著許多不確定性，想當然爾，本身便鮮少得到旁人的真正重視，甚至有時老因為自己說話沒說服力而感到些許困擾。但可別為此就洩氣，只要學著把自己的自信心慢慢找回、拼湊，自然能自帶氣場，魅惑眾人的戰力肯定也會隨之提高喔！

11分～15分

你的魅惑指數：精靈等級

你的一舉一動、眉眼之間，總有令人說不出的味道，特別的是，你個性中摻一點無害、正能量，以及自我肯定，懂得利用話語有技巧性地擊破對方心牆，再加上堅定的眼神助攻，要得到旁人的認同很簡單，這是你獨特的說話魅力，言談之間相當有說服力，卻不會令人感到壓力跟尷尬，人際關係也十分不錯喲！

16分～20分

你的魅惑指數：仙女等級

你所傳遞出的話語像是有魔力般會「傳染」，說出來的話、做出來的舉動，在他人眼中有著一定份量，也因此，彼此朋友之間容易受到你的想法左右，可說是相當成功的「煽動者」；尤其，你擅長拋出多數人未知、未解的問題，起手式通常是「你知道嗎？」引起眾人好奇、矚目，讓他人對於你的印象更加深植人心。

21分～25分

你的魅惑指數：聖靈等級

走到哪都是眾人焦點的你，其實並不特別表現自己，而是透過懂得觀察他人、洞悉人心，說出來的每一句話都能深刻烙印在對方腦海裡；在日常生活中，影響力不處不在，而你正是把影響力發揮地淋灕盡致，等級之高足以牽動他人思考，輕輕鬆鬆就能讓別人跟著你走，更別說是對異性的魅惑力有多大。（編輯：賴詠璿）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
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