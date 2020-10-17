顏值非決勝關鍵！5問答測出妳「魅惑眾人指數」有多高

A、客廳（5分）
B、臥室（3分）
C、廚房（1分）
2.當你內急，卻不小心闖進男廁看到數名男性，你反射性動作會？
A、直接了當地說「不好意思！我走錯了」（5分）
B、說「蛤？！這裡居然是男廁」（3分）
C、嚇到呆直地站在原地數秒再默默退回門外（1分）
3.開會時，突被長官點名要報告業績，你會？
A、即使沒準備，也要站起來談論一番（5分）
B、誠實表明太突然，希望能有時間準備（3分）
C、支吾其詞，硬著頭皮報告完（1分）
4.當你被邀請擔任尾牙主持人，你的反應是？
A、樂著答應（5分）
B、要求搭檔（3分）
C、害羞推託（1分）
5.開車途中突然沒油了，你會怎麼辦？
A、下車求助路人（5分）
B、自行搜尋最近的加油站（3分）
C、報警（1分）
05分～10分
你的魅惑指數：僕人等級
你本身是個比較容易缺乏自信的人，對於說出口的話、事情的處理方式，常帶著許多不確定性，想當然爾，本身便鮮少得到旁人的真正重視，甚至有時老因為自己說話沒說服力而感到些許困擾。但可別為此就洩氣，只要學著把自己的自信心慢慢找回、拼湊，自然能自帶氣場，魅惑眾人的戰力肯定也會隨之提高喔！
11分～15分
你的魅惑指數：精靈等級
你的一舉一動、眉眼之間，總有令人說不出的味道，特別的是，你個性中摻一點無害、正能量，以及自我肯定，懂得利用話語有技巧性地擊破對方心牆，再加上堅定的眼神助攻，要得到旁人的認同很簡單，這是你獨特的說話魅力，言談之間相當有說服力，卻不會令人感到壓力跟尷尬，人際關係也十分不錯喲！
16分～20分
你的魅惑指數：仙女等級
你所傳遞出的話語像是有魔力般會「傳染」，說出來的話、做出來的舉動，在他人眼中有著一定份量，也因此，彼此朋友之間容易受到你的想法左右，可說是相當成功的「煽動者」；尤其，你擅長拋出多數人未知、未解的問題，起手式通常是「你知道嗎？」引起眾人好奇、矚目，讓他人對於你的印象更加深植人心。
21分～25分
你的魅惑指數：聖靈等級
走到哪都是眾人焦點的你，其實並不特別表現自己，而是透過懂得觀察他人、洞悉人心，說出來的每一句話都能深刻烙印在對方腦海裡；在日常生活中，影響力不處不在，而你正是把影響力發揮地淋灕盡致，等級之高足以牽動他人思考，輕輕鬆鬆就能讓別人跟著你走，更別說是對異性的魅惑力有多大。（編輯：賴詠璿）
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