交往前收警告信？200字內容曝光　女嚇傻崩潰求助：怎辦

這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「交往前的匿名警告」的文章表示，「前陣子在公司的社團認識一位新同事，上週五在公司加班巧遇一起吃飯後發現興趣相同，除了當天就在餐廳聊一整天外，至今都還保持line訊息的聯絡，對他的好感也與日俱佳，結果當天凌晨十二點臉書來了一封匿名的英文訊息」，原PO更將內容曝光「知道妳最近新認識了一位男生，我這邊有幾件事想要提醒你。1、他曾經約過砲並跟身邊的朋友說。2、他在有女友期間還是不斷認識異性，不避嫌加IG加line聊天，騎盧找馬。3、他做人愛計較小氣，朋友同事間的評價並不好。4、他上週五因為跟妳聊了一天後和心動跟交往兩年半的女友提分手」，信件結束前更說到「以上給妳參考，也可以自己多觀察多看，只希望妳未來不會受傷。備註：在他跟前女友剛認識的那段期間，我也有匿名提醒他前女友」。
原PO看完後無比震驚，內心百感交集，「難得遇到這麼合得來的有好感的異性，竟然就收到這種匿名信，本身交友狀況十分正常，在有男友期間會把心都放在對方身上，從沒騎驢找馬甚至約砲過，約過一次是不是就容易有下次？立刻跟交往這麼久的女友分手，那未來假使真的在一起了，戀情會不會怎麼來就怎麼去呢？」這更讓原PO疑惑，「不曉得現在要直接攤牌還是默默觀察？不曉得要怎麼做了，心好亂」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後紛紛表示「自己留心點吧，有打算在一起的話，短時間也很難看出來他對戀愛的忠誠度如何，但第3點應該可以了，他在同事間評價跟妳相處會不會小氣」、「請拉長觀察期」、「跟女友分手，那個匿名信一定是嫉妒妳啦」、「難怪人家說戀愛使人盲目」、「很難說，要實際交往才知道是不是真的。我也曾經接過分手前任的警告，結果發現根本就子虛烏有」，甚至更有鄉民詳細分析，「從他還沒追你心情就亂，看來無論多少人勸你什麼你也會想跟他交往。既然如此，你就順從本心交往吧。如果你對於跟他上床之後發現他劈腿或同時跟別人上床反應會很大的話，那就在還沒觀察好之前都不要跟他上床，以策安全。如果你是覺得跟他上床是合意性交，做的時候自己也覺得愉悅，事後才發現他劈腿的話，會覺得算了啦就讓事情過去，分手就好了，那你就照自己想法做好了，既然你跟他也是同公司同事，交往的風險可能就是你跟他交往或上床的細節會被散布出去，影響到工作，你就多思考看看吧」。（編輯：王柏文）