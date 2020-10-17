北港17、18日熱鬧週末　糕餅、麻油料理吃免驚

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北港17、18日熱鬧週末　糕餅、麻油料理吃免驚

記者蘇榮泉/綜合報導

calendar_today2020-10-17 21:40:00

北港這週六、日很熱鬧
▲北港形象商圈報馬仔引領旗隊進場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
由行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣北港形象商圈發展協會共同辦理，於17、18日連續兩天，在北港武德宮旁廣場舉辦「2020尋遊趣北港」暨「2020北港國際糕餅麻油節」活動，現場有北港超人氣特產，包括，狀元餅、伍仁酥、特色糕點、黑麻油、土豆油、花生油、花生及蒜頭等，推廣給全台灣鄉親。
▲「2020尋遊趣北港」暨「2020北港國際糕餅麻油節」二天活動揭牌登場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
▲「2020尋遊趣北港」暨「2020北港國際糕餅麻油節」二天活動揭牌登場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
為了活絡北港發展，讓遊客更深入了解北港在地的風貌，並扣合文化理念，本次活動將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯，展現產業與文化的風貌，以漫遊北港的方式，形塑一趟小旅行，也將人潮導入在地店家，促進北港整體經濟發展。
▲大量麻油加入大鍋中煮麻油雞吃免驚。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
▲大量麻油加入大鍋中煮麻油雞吃免驚。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
北港形象商圈理事長陳威任表示，今年延續歷年傳統，活動現場分為主舞台區、競賽區、體驗區及饗味市集區共有100多個攤位，還結合公益活動，民眾於10月17日及18日憑9月或10月份發票1張，可兌換免費麻油料理，現場備有北港糕餅，供遊客品嘗不同的在地美食。

▲憑9月或10月份發票1張，可兌換免費麻油料理。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
▲憑9月或10月份發票1張，可兌換免費麻油料理。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉指出，特別感謝立法委員蘇治芬和劉建國對雲林大小事竭盡所能，從保障農民的生計，到促進商圈的發展，只要是雲林在地的事情，就一定會極力向中央爭取，反饋給雲林，讓雲林的產業能永續發展。

10月18日舉辦第五屆「全國北港報馬仔創意料理大賽」，競賽主題為花生油，搭配多元食材、發揮創意、彼此競技手藝，烹調創意料理，比賽結束後，公佈料理食譜，讓民眾知道料理更多元的烹調方式。

▲一碗碗麻油節麻油雞吃免驚。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
▲一碗碗麻油節麻油雞吃免驚。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
活動兩日更邀請來自臺灣、國際知名藝術團體演出，包含三立八點檔片尾曲主唱文豪、生存空間搖滾樂團、張老師樂團、小叮噹樂團、港風樂團、雲火INFERNO火舞團、舞蹈家羽樂舞集及舞子日本和服演歌等熱力表演。
▲消防局婦宣隊宣導民眾防火常識。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
▲消防局婦宣隊宣導民眾防火常識。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.17）
現場還有喝汽水、夾玻璃彈珠、擲茭挑戰賽與報馬仔浮雕公仔彩繪等多項趣味競賽及活動，及來自各地的小農及文創市集與數十輛各地胖卡餐飲車，還有導覽老師帶領深入感受北港當地的歷史文化內涵，這次還加入了尋寶地圖集章活動，帶給參加民眾不同的驚喜與感受。
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