北港17、18日熱鬧週末　糕餅、麻油料理吃免驚

為了活絡北港發展，讓遊客更深入了解北港在地的風貌，並扣合文化理念，本次活動將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯，展現產業與文化的風貌，以漫遊北港的方式，形塑一趟小旅行，也將人潮導入在地店家，促進北港整體經濟發展。
北港形象商圈理事長陳威任表示，今年延續歷年傳統，活動現場分為主舞台區、競賽區、體驗區及饗味市集區共有100多個攤位，還結合公益活動，民眾於10月17日及18日憑9月或10月份發票1張，可兌換免費麻油料理，現場備有北港糕餅，供遊客品嘗不同的在地美食。
雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉指出，特別感謝立法委員蘇治芬和劉建國對雲林大小事竭盡所能，從保障農民的生計，到促進商圈的發展，只要是雲林在地的事情，就一定會極力向中央爭取，反饋給雲林，讓雲林的產業能永續發展。
10月18日舉辦第五屆「全國北港報馬仔創意料理大賽」，競賽主題為花生油，搭配多元食材、發揮創意、彼此競技手藝，烹調創意料理，比賽結束後，公佈料理食譜，讓民眾知道料理更多元的烹調方式。
活動兩日更邀請來自臺灣、國際知名藝術團體演出，包含三立八點檔片尾曲主唱文豪、生存空間搖滾樂團、張老師樂團、小叮噹樂團、港風樂團、雲火INFERNO火舞團、舞蹈家羽樂舞集及舞子日本和服演歌等熱力表演。
現場還有喝汽水、夾玻璃彈珠、擲茭挑戰賽與報馬仔浮雕公仔彩繪等多項趣味競賽及活動，及來自各地的小農及文創市集與數十輛各地胖卡餐飲車，還有導覽老師帶領深入感受北港當地的歷史文化內涵，這次還加入了尋寶地圖集章活動，帶給參加民眾不同的驚喜與感受。