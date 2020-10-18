保護傘潑糞兇手遭逮 王定宇：應查背後組織！
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-18 10:55:22
協助在台灣尋求庇護香港人維持生計的餐廳保護傘16中午遭人潑糞，警方在也在17日凌晨逮捕涉案的25歲莫嫌男子到案；莫男偵訊時坦承收受3名男子15,000元酬勞後犯案。民進黨立委王定宇表示，警方雖迅速抓到兇手值得喝采，但只是第一步，重要的是調查攻擊何韻詩、林榮基、保護傘餐廳背後的組織力量，證明台灣不只享有自由民主，更能保護自由民主。
王定宇昨日在臉書發文表示，警方迅速捉到動手的嫌犯雖然值得喝采，但目前只能算是「一壘安打」，2019年9月29日香港歌手何韻詩在台北參加遊行遭統促黨人士潑漆、今年4月21日銅鑼灣書店店長林榮基遭人潑漆後，再加上保護傘餐廳港人遭恐嚇，這些事件不應該只是單純查緝動手的「卒」，而是應該查明這些事件背後的關聯性，只有揪出幕後的主事者，才算是得分的「全壘打」。王定宇說，若這些案件有關聯性，由於犯罪行為是在相關國安法規修正後，就適用2017年修法完成的新版《組織犯罪條例》重罰背後指使者，倘若背後指使者與中共黨政軍或附屬組織有關，則可適用2019年通過的新版《國安法》予以重懲。