中共10年後有能力兩棲攻台？綠委都盼台灣有豪豬戰備力
中共10年後有能力兩棲攻台？綠委都盼台灣有豪豬戰備力
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-18 11:20:07｜update2020-10-18 12:09:15
白宮安全顧問歐布萊恩（O'Brien）日前在國安網路論壇上指出，中國目前或許還沒有做好入侵台灣的準備，但台灣必須強化防御能力，以應對未來可能面臨的攻擊或非軍事手段；並點出，中共大約在10至15年後有能力兩棲攻台。對此，民進黨立委陳亭妃表示，台灣國防實力的提升有目共睹，未來也希望台灣持續增強戰力，讓台灣更有信心做萬全準備。
歐布萊恩16日在阿斯本安全論壇（Aspen Securiy Forum）上表示，由於中國以導彈攻擊台灣將會造成嚴重破壞，所以他認為中國可能會選擇以兩棲作戰的方式攻台，但解放軍目前還不具備這種能力。但歐布萊恩也指出，中國軍力不斷壯大，或許在10至15年間，中國更有能力對台採取軍事行動。對此，陳亭妃今天接受訪問時表示，中共到底什麼時候才會有兩棲能力攻台眾說紛紜，但她相信台灣有國防自主的能力，加強我方戰備，加上美國對台的軍武幫助從過去的「防禦性」轉為「攻擊性」已越來越升級，這些大家都看在眼裡。
陳亭妃認為，台灣具備「豪豬」的戰備能力，讓對方有所警惕，知道台灣有攻擊力，但不隨便攻擊、只要一攻擊，絕對會讓對方付出代價，這就是「不對稱戰力」，也希望台灣能慢慢增強國防力量，讓台灣更有信心做好萬全的準備。另外，民進黨立委許智傑也認為，強化台灣自身的軍事實力非常重要，必須超前部署、未雨綢繆，建立台灣的「豪豬力量」髓有備無患不過自然是用不到最好，但許智傑也說，他更希望習近平下台，讓中國有機會變成民主國家。