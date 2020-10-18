印媒專訪吳釗燮中共揚言以牙還牙 綠委：北風永遠贏不了
印媒專訪吳釗燮中共揚言以牙還牙 綠委：北風永遠贏不了
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-18 11:42:57
外交部長吳釗燮日前接受印度專訪，強調台灣不是中國的一部分，引來中方不滿，而中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也斥責印度近來頻頻拿台灣問題滋事挑釁中方，揚言要支持印度內部的分離主義力量，甚至稱中國必須要「以牙還牙」，讓惹惱中國的人付出代價。針對此事，民進黨立委陳亭妃也絲毫不客氣的說：「北風永遠贏不了太陽。」請中國有所警惕。
近期不只兩岸關係緊張，中印更是因為邊界問題一度擦槍走火，兩國關係可以說是降至冰點。吳釗燮在日前接受印度媒體專訪時指出台灣並非中國的一部分，又再度讓中國「氣得牙癢癢」，痛批這是「台獨專訪」並要求印度媒體遵守「一中原則」。另外，胡錫進更稱「中國人真的是很善良」，禮讓為先，有時甚至以德報怨，然而這個世界上有一些妄自尊大、視善良為可欺的壞惡勢力，中國只靠溫良恭儉讓是捍衛不了國家尊嚴的，必須有以牙還牙的另一手，讓「犯我中華者」因此付出代價。針對胡錫進的發言，陳亭妃也不客氣地回擊，表示中國強硬、鴨霸的態度，已經引發印度媒體、民眾極度的反彈，非常遺憾中國還是不懂檢討，反而用強硬的態度要求印度要承認一中原則。陳亭妃也說：「北風跟太陽的故事已經告訴我們，北風永遠不會贏，太陽永遠是贏家，請中國要有所警惕。」