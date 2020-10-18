叫陣台南市長黃偉哲　陳其邁：高雄的肉燥飯比較好吃

陳其邁在昨（17）日原住民族聯合豐年節上就公開跟美食之都台南的黃偉哲市長叫陣，高雄的肉燥飯本來就好吃，像南豐、橋頭黃家，還有幾家都非常好吃，其實台南肉燥飯普通而已，高雄比較好吃，PK一下就知道了。
今日上午陳其邁跑完行程，特別到中華市場內的林天生肉燥飯來吃這碗鳳山在地人口耳相傳的好吃肉燥飯，陳其邁表示，原本做外燴、飯店的老闆，20年前以深厚的料理工夫底子，開始經營肉燥飯小吃店，手切台灣溫體豬肉燥，搭上黃金比例的秘方：甘草粉、蒜蓉、油蔥、萬家香醬油，慢火細燉，滷得鹹香（高雄款）下飯。
陳其邁稱讚這碗滷肉飯真的好吃！讓人忍不住低頭快快吃，而且在這還能點到高雄永安的新鮮魚肚，再搭一碗排骨酥湯，就是完整補充體力、營養的一餐！「高雄才有啦」，並再度向台南市長叫陣「黃偉哲市長，你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！PK一下就知道，我們高雄肉燥飯最強，對不對？」。
高雄市長這篇肉燥飯「叫戰文」，更引發網友熱烈反映，有網友說「我以前很喜歡你，可是你現在竟然說高雄的比較好吃，我現在決定支持黃偉哲」、「邁邁市長在對台南美食叫陣囉！期待高雄、台南來一場美食友誼賽」，也有網友提到桃園市長鄭文燦，提醒陳其邁「小心不要吃成燦燦二號喔」，陳其邁也回文笑說「職業傷害？」；立委許智傑也笑說：「鳳山必吃的林天生！相信黃偉哲市長看到我們亮出這張王牌已經頭痛了」。