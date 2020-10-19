NOW早報／男爽換5G+新手機！超扯合約曝光　台人都震驚了

原PO在PTT表示「朋友去辦了5G的網路，結果門市一直說目前沒有4G的方案，現在只有5G的資費，然後他的朋友辦了5G方案，月租費1599元綁四年，還簽了切結書，結果手機換了一支全新的卻沒有支援5G......有沒有電信業者是什麼操作的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「這單超肥的...等於又要花錢再買一隻空機」、「傻眼的是，門市人員沒跟她說清楚嗎？」、「你朋友真得太老實了」、「會簽這個切結書也真的是天兵」、「是沒搞清楚手機規格嗎....」、「是不是對5G或是手機有什麼誤會啊」、「如果沒搞清楚，四年繳費下來要花76,752元，等於還要再花錢買一隻5G手機，辦下來恐怕超過十萬，大家申辦5G真的要搞清楚」。
今日天氣/北部白天起降雨趨緩！這週沙德爾颱風恐生成
今（19）日北部與東半部清晨有機率發生局部大雨或豪雨，白天起降雨逐漸趨緩，但桃園以北及東半部地區仍有不定時短暫雨出現，其他地區則維持多雲到晴的天氣，另外，大台北、沿海與離島地區易有8至10級強陣風出現，民眾於海邊活動或進行海上作業時請注意自身安全。
溫度方面，今天北台灣高溫約24、25度，竹苗及花東地區高溫約27至29度，中南部仍有31、32度左右的高溫；各地低溫約21至24度，中南部日夜溫差較大。紫外線方面，全國各地均為「中量級」至「高量級」。
值得注意的是，本週可能會有今年第17號颱風沙德爾生成，屆時雨區擴大，恐怕新竹以北及東半部都會有降雨的可能，提醒民眾外出記得注意天氣預報。
才剛迎戰網友！熊熊悄悄頂「耳下激短」髮型現身
「美胸女神」熊熊（卓毓彤）以她雄偉的G級上圍出名，甜美率真的個性深受觀眾喜愛。近來熊熊因一連串的新聞成為話題人物，她近日悄悄地改變髮型，把原先的短髮剪得更短，讓粉絲們有煥然一新的感覺。
熊熊時常在綜藝節目上露臉，她先前大多頂著及肩短髮亮相，不時還會紮起小馬尾或是綁起公主頭，近日她直接將頭髮剪到耳下，看起來乾淨俐落，而過去的中分長瀏海也剪成妹妹頭，襯托出她稚嫩的臉蛋，除了散發出青春洋溢的氣息之外，也頗具減齡效果。
台南地震高鐵4車次延誤 旅客未搭車票一年內可退
台南地區 17 日晚間連續發生 3 起地震，最大芮氏規模達 5.2 ，為此高鐵啟動嘉義至台南區間災害告警系統，導致部分車次延誤，高鐵表示，因地震屬天然災害，不適用延遲退費之規定，購買因地震影響車次旅客，包含693、295、333、598車次列車，若車票未經使用，一年內都可免費辦理退票。
疑中共做攻台準備？ 國防部：充分掌握中、適時應變
《南華早報》今（18）日據消息人士報導指出，中國東南沿海飛彈基地升級，部署射程較遠、更為精準的「東風-17」（DF-17）超音速飛彈，取代原先東風-11和東風-15飛彈，將有機會發生武力犯台的狀況。對此，我國防部上午表示，共軍相關軍事動態都在監偵、充分掌握中，將會適時應變。
10月最後7天勢不可擋！財神爺點名「3生肖」 橫財狂入袋
你是不是也常懷疑自己的財神根本迷路了，不然為何總是等不到好財運？別擔心，近日專寫命理生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄就指出，10月最後7天内，「3生肖」被財神爺點名，運勢不可限量，財富也會不斷上升，快來看看你上榜了嗎？
生肖蛇
生肖屬蛇的人，命中財運就比不少人要好很多，貴氣也絕非一星半點，他們一輩子都十分擅長聚財，財運也是老來佳，做生意大半輩子即使不成，10月最後7天內，財神爺點名，橫財將進家門，財運滾滾，存款達千萬，一路平順，旺盛到底，老來好運氣不缺，後福更不缺！
生肖馬
生肖屬馬的人，10月最後7天喜獲財神爺加持，橫財進家門，財運源源不絕，存款將翻倍。本月「財星」入命最旺，屬馬人要好好把握，將來勢不可擋，財富會不斷攀升，大富大貴就在不久的將來！
生肖兔
生肖屬兔的朋友，他們天生具有橫財命，且好運常伴他們左右，一路上有貴人幫助，所以他們在事業和生活中總能輕鬆從容的應對，10月最後7天更是好運爆棚，不僅橫財找上門，財運滾滾來，生活也將樂得輕鬆。（編輯：張嘉哲）